ERKLÄRUNG VON DIEM CEO STUART LEVEY ZUM VERKAUF DER VERMÖGENSWERTE DER DIEM-GRUPPE AN SILVERGATE

Washington (ots/PRNewswire) -Die Diem Association hat heute den Verkauf ihres geistigen Eigentums und anderer Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem Betrieb des Diem Payment Network an Silvergate Capital Corporation („Silvergate") (NYSE: SI). Der CEO von Diem Networks US („Diem"), Stuart Levey, gab zu dieser Ankündigung die folgende Erklärung ab:„Das Projekt Diem war von Anfang an darauf ausgerichtet, die Vorteile der Blockchain-Technologie zu nutzen, um ein besseres und integrativeres Zahlungssystem zu entwickeln. Die Mitglieder der Diem Association und unser hervorragendes Team verfolgten diese Vision mit Entschlossenheit und Beharrlichkeit, motiviert von dem Wunsch, Verbrauchern und Unternehmen erhebliche Vorteile zu bieten sowie eine Zahlungslösung für diejenigen, die derzeit unterversorgt oder ganz vom traditionellen Finanzsystem ausgeschlossen sind.Wir sind stolz auf die Arbeit, die der Verband, unsere Partner und unser Team geleistet haben. Dazu gehört der Aufbau und die Erprobung eines Blockchain-basierten Zahlungssystems mit branchenführenden Kontrollen zum Schutz der Verbraucher und zur Bekämpfung der Finanzkriminalität, das für Menschen, die alltägliche Zahlungen tätigen, sicher sein soll.Eine unserer höchsten Prioritäten bei der Entwicklung des Diem-Zahlungsnetzwerks war der Einbau von Kontrollen, um es vor Missbrauch durch illegale Akteure zu schützen. Wir haben dieses Problem auf eine Art und Weise angegangen, die in der Branche neu ist, indem wir zahlreiche Kontrollen eingeführt haben, die von den Regulierungsbehörden als innovativ anerkannt wurden. Zu diesen Kontrollen gehörte ein Verbot anonymer Transaktionen, die sowohl ein Sanktions- als auch ein Geldwäscherisiko darstellen.Im Zuge dieser Bemühungen haben wir aktiv das Feedback von Regierungen und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt eingeholt, und das Projekt hat sich daraufhin erheblich weiterentwickelt und verbessert. In den USA teilte uns ein hochrangiger Regulierer mit, dass Diem das am besten konzipierte Stablecoin-Projekt sei, das die US-Regierung gesehen habe.Wir freuen uns, dass der anschließende Bericht über Stablecoins, der von der Arbeitsgruppe des Präsidenten für Finanzmärkte herausgegeben wurde, viele der Kernmerkmale von Diem bestätigt hat. Diese Funktionen befassen sich nicht nur mit den Risiken, die mit der Ausgabe eines Stablecoins verbunden sind, sondern auch mit den Risiken, die mit dem Transfer von Stablecoins zwischen Parteien verbunden sind.Obwohl wir ein positives inhaltliches Feedback zur Gestaltung des Netzwerks erhielten, wurde in unserem Dialog mit den Bundesbehörden deutlich, dass das Projekt nicht vorankommen konnte. Daher war es der beste Weg, die Vermögenswerte der Diem Group zu verkaufen, was wir heute an Silvergate getan haben.Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass ein Stablecoin, der auf einer Blockchain wie der von Diem basiert, die Vorteile bieten kann, die die Diem Association von Anfang an motiviert haben. Mit dem heutigen Verkauf ist Silvergate gut aufgestellt, um diese Vision weiter voranzutreiben. In den kommenden Wochen werden die Diem Association und ihre Tochtergesellschaften voraussichtlich mit der Abwicklung beginnen, aber wir freuen uns darauf, die Designentscheidungen - und die Ideale - von Diem weiterleben zu sehen."Eric Zabinski, Eric Geffner, Ashleigh Stanley, David Johnson, und Sarah Levesque von O'Melveny & Myers LLP, Stuart Levi und Mana Ghaemmaghami von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, sowie Mark Jansen und Meghan Kloeber von Fenwick & West LLP waren die Rechtsberater von Diem. Eric Risley und Peter Stoneberg von Architect Partners LLC waren als Finanzberater für Diem tätig. Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als Finanzberater von Silvergate und Holland & Knight war der Rechtsberater von Silvergate.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1508926/Diem_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3429305-1&h=1975983593&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3429305-1%26h%3D3262577360%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1508926%252FDiem_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1508926%252FDiem_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1508926%2FDiem_Logo.jpg)Pressekontakt:press@diem.comOriginal-Content von: Diem Association, übermittelt durch news aktuell