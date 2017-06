ERGO liefert

Düsseldorf (ots) -- Vertriebsorganisation effizient aufgestellt- Fortschritt bei digitaler Transformation- Erster rein digitaler Anbieter nexible vor Markteintritt- Neue Produkte gestartet- Internationale Strategie geschärft- Arbeitsplatzabbau im Plan- Finanzielle Ziele 2017 werden erreichtDas ERGO Strategieprogramm (ESP) entfaltet Wirkung. Die ERGOGroup, die vor einem Jahr ein umfassendes Umbauprogramm gestartethat, ist heute effizienter aufgestellt, investiert konsequent in dieDigitalisierung und stärkt ihre internationalen Strukturen. Mit demerfolgreichen Abschluss des Strategieprogramms im Jahr 2021 plantERGO einen nachhaltigen Beitrag von mehr als 600 Mio. EUR zumJahresergebnis des Mutterkonzerns Munich Re zu leisten."Fit, digital und damit erfolgreich zu sein - das sind die Ziele,die wir uns vorgenommen haben", sagt der ERGO VorstandsvorsitzendeMarkus Rieß. Bei der Neuorganisation des Vertriebs hat dasUnternehmen deutliche Fortschritte erzielt: Seit Jahresbeginn gibt esnur noch eine Ausschließlichkeitsorganisation, die in 55 Standortenflächendeckend in Deutschland organisiert ist.Zudem treibt ERGO die Digitalisierung mit Hochdruck voran. Einegroße Herausforderung dabei ist die Neuorganisation der IT. "Hierliegt noch ein gutes Stück Weg vor uns", sagt Rieß. Um neue Produkteschneller zu entwickeln, wurde ERGO Digital IT mit Sitz in Berlin undWarschau gegründet. Daneben wird ERGO Direkt in Nürnberg zumsogenannten Kompetenz-Zentrum Online ausgebaut ¬- Voraussetzung, umKunden den Zugang zu ERGO Produkten und Services online, offline,intuitiv und effizient zu ermöglichen. Erster Erfolg: aktuell 550.000registrierte Nutzer in den Kundenportalen und damit eine Steigerungvon 56 Prozent gegenüber dem Stand aus dem Jahr 2015.Kunden, die einen rein digitalen Versicherer mit entsprechendenPreisvorteilen nutzen wollen, werden künftig bei der ERGO Tochternexible Angebote finden. In diesem Jahr kommt unter dem Namen nexibleein erstes Kraftfahrt-Produkt auf den Markt. Formal sind dieVoraussetzungen dafür geschaffen: nexible arbeitet als eigenständigesUnternehmen mit der Neckermann Versicherung AG als Risikoträger.Vorangekommen ist das Unternehmen bei der Entwicklung neuerProdukte. Kraftfahrt-, private Haftpflicht-, Unfall- undHausratversicherungen sind modular aufgebaut. Das heißt, Kundenkönnen flexible Bestandteile des Versicherungsschutzes individuellvereinbaren. Planmäßig wurde eine Cyber-Versicherung für Unternehmeneingeführt. Im ersten Quartal 2017 sind dreiVermögensmanagement-Fonds zur Altersvorsorge gestartet. Derklassische Lebensversicherungsbereich wird wie geplant Anfang desJahres 2018 in eine eigene Einheit separiert.Neben der Digitalisierung und der Effizienzsteigerung setzt ERGOeinen Schwerpunkt bei der Umsetzung der neuen Strategie auf dasinternationale Geschäft. ERGO International ist in mehr als 30Ländern mit mehr als 10.000 Mitarbeitern vertreten. COO AlexanderAnkel beschreibt die Strategie so: "In bestimmten Ländern wollen wirdie Präsenz verstärken, in Wachstumsmärkte investieren und globaleGeschäftsmodelle ausrollen." Zu den ausgewählten Ländern gehören lautAnkel etwa Polen und als Region das Baltikum, als Wachstumsmärkte hatERGO International besonders Indien und China im Blick. Zu denglobalen Geschäftsmodellen zählen die Rechtsschutz- und dieReiseversicherung.Der im Zuge des Strategieprogramms notwendige Arbeitsplatzabbauvon rund 1.800 Arbeitsstellen wurde bereits zu mehr als 50 Prozentrealisiert. "Bis zum Jahresende werden Netto-Kosteneinsparungen vonknapp 100 Mio. EUR erreicht sein", sagt ERGO Finanzvorstand ChristophJurecka.Pressekontakt:ERGO Media Relations, Oliver StockE-Mail: oliver.stock@ergo.deTel.: 0211 477-3316Original-Content von: ERGO Group AG, übermittelt durch news aktuell