ERGO bietet neuen modularen Hausrat- und Unfallschutz (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die ERGO Versicherung setzt die einheitliche modulareProduktstrategie für Privatkunden fort: Ab Mitte März sind dieoptimierten Hausrat- und Unfallprodukte erhältlich. Sie beinhaltenein günstiges Basisprodukt und können individuell Stück für Stückergänzt werden - bis hin zum Premiumschutz. UmfangreicheServiceleistungen runden das Angebot ab.Die neuen Produkte bieten die volle Bandbreite an Sicherheit undFlexibilität: Von der preisgünstigen Existenzabsicherung bis hin zumumfangreichen Premiumschutz ist alles möglich. "Kunden wünschen sichVersicherungen, die für sie maßgeschneidert und bezahlbar sind.Diesem Trend werden wir mit unserer modularen Produktlinie gerecht",erläutert Markus Hofmann, Vorstandsvorsitzender der ERGO VersicherungAG. "Darüber hinaus legen Kunden Wert auf Serviceleistungen, die überdie reine Versicherung hinausgehen."Unfallschutz. UnfallmanagerIn Deutschland werden jährlich mehr als acht Millionen MenschenOpfer eines Unfalls. 70 Prozent aller Unfälle geschehen in derFreizeit. Doch genau dafür besteht kein gesetzlicher Unfallschutz. Erschützt nur im beruflichen Umfeld bei Arbeits- und Wegeunfällen. DerStaat kommt nicht für Folgekosten auf, die durch einen Unfallentstehen (z.B. Kosten für Hilfe im Alltag, Fahrdienste oder einenpersönlichen Reha-Trainer). Der ERGO Unfallschutz bietet daskomplette Spektrum von der preisgünstigen Existenzabsicherung bis hinzum Premiumschutz. Zudem beinhaltet er eine verbesserte Gliedertaxe.Ein zeitgemäßer und ganzheitlicher Unfallschutz leistet aber weitmehr als nur finanzielle Sicherheit. Er steht den Kunden in jederPhase nach einem Unfall zur Seite. "Absicherung muss erlebbar sein.Daher bieten wir zahlreiche Assistenz- und Reha-Maßnahmen an, diedurch einen Unfallmanager abgerundet werden. Er steht den Kunden alspersönlicher Ansprechpartner und Koordinator zur Seite, damit unsereKunden schnell wieder auf die Beine kommen", erläutert Hofmann.Hausratversicherung mit Haus- und WohnungsschutzbriefDie Schadenstatistik in der Hausratversicherung spricht für sich:280.000 Feuerschäden im Jahr und 438 Einbrüche pro Tag inDeutschland. Schutz bietet der neue Hausrat-Basisschutz mit einemgünstigen Einstiegspreis. Ergänzt werden kann er um zahlreicheBausteine. Schnelle Hilfe bei Notfällen zu Hause leistetbeispielsweise der neue Haus- und Wohnungsschutzbrief. Dieser stehtden Kunden rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung undvermittelt den richtigen Fachmann. Versichert sind damit z.B. derSchlüsseldienst, die Rohrreinigung und die Schädlingsbekämpfung biszu 3.000 Euro. Und mit dem Baustein "grobe Fahrlässigkeit" erhaltenKunden die volle Entschädigung - auch wenn sie einen Schaden grobfahrlässig verursacht haben.Sparen mit mehr SchutzJe hochwertiger der Versicherungsschutz, desto mehr lässt sichsparen: Bei Abschluss einer ERGO Premium Hausratversicherung sinddies zum Beispiel mehr als 30 Prozent. Beim ERGO Premium Unfallschutzsind es nahezu 50 Prozent.Über die ERGO GroupERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland undEuropa. Weltweit ist die Gruppe in mehr als 30 Ländern vertreten undkonzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dachder Gruppe steuern drei Einheiten das deutsche und internationaleGeschäft sowie das Digital- und Direktgeschäft (ERGO Deutschland,ERGO International und ERGO Digital Ventures). Knapp 44.000 Menschenarbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberuflicheselbstständige Vermittler für die Gruppe. 2016 nahm ERGO 17 Mrd. Euroan Beiträgen ein und erbrachte für ihre KundenVersicherungsleistungen von 16 Mrd. Euro.ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führendenRückversicherer und Risikoträger.Mehr unter www.ergo-group.comDisclaimerDiese Presseinformation enthält in die Zukunft gerichteteAussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen derUnternehmensleitung der ERGO Versicherungsgruppe beruhen. Bekannteund unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren könnendazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere dieErgebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaftwesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagenabweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diesezukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftigeEreignisse oder Entwicklungen anzupassen.Pressekontakt:ERGO Media Relations, Dr. Claudia WagnerTel 0211 477-2980Original-Content von: ERGO Group AG, übermittelt durch news aktuell