"ERDE AN ZUKUNFT": Wunsch-Übergabe beim Weltklimagipfel 2017 / UN-Klimachefin Patricia Espinosa nimmt Forderungen der Zukunftsmacher entgegen

Erfurt (ots) - Der Klimawandel ist zweifellos eine der größtenHerausforderungen in der Geschichte der Menschheit. Nur unterimmensen Anstrengungen kann er gemildert oder verhindert werden.Darum geht es den jungen Zukunftsmachern beim Weltklimagipfel 2017 inBonn. In einem "Zukunftsmacher-Spezial" zeigt "ERDE AN ZUKUNFT" amSamstag, 11. November um 20:00 Uhr bei KiKA, wie sie sich eine Stimmeverschaffen und ihre Forderungen beim Weltklimagipfel vortragen.Gletscher schmelzen, Meeresspiegel steigen, noch immer gelangt zuviel CO2 in die Luft. Das gilt es zu ändern. Deshalb nehmen dieZukunftsmacher an der großen Auftakt-Demo - dem "Kids Climate March"teil, um den Politikern dort zu sagen: Es ist fünf vor zwölf - alsokümmert Euch darum, dass die richtigen Maßnahmen zum Schutz unseresPlaneten getroffen werden, damit auch wir noch eine Zukunft haben!Die engagierten Jugendlichen wünschen sich, dass das PariserKlimaabkommen von 2015 wirklich umgesetzt und alles dafür getan wird,das 1,5-Grad Ziel der maximalen Erderwärmung zu erreichen. Sie setzensich dafür ein, dass weniger Fleisch gegessen und die industrielleMassentierhaltung abgeschafft wird, Tiere artgerecht leben können.Außerdem sind sie der Meinung, dass Menschen immer noch zu wenig überden selbstgemachten Klimawandel informiert sind, denn sonst würdensicher mehr Leute etwas dagegen tun.Zum "Kids Climate March" haben sie deswegen ein Buch mitgebracht,in dem alle ihre Forderungen und Wünsche für eine lebenswerte Zukunftenthalten sind. Dieses Buch übergeben sie höchstpersönlich derUN-Klimachefin Patricia Espinosa, damit auch alle Teilnehmer desWeltklimagipfels davon erfahren.Bei allen Aktionen begleitet "ERDE AN ZUKUNFT"-Moderator Felix dieZukunftsmacher und stellt ihre Ideen vor. Zu sehen ist das"Zukunftsmacher-Spezial" bei KiKA am Samstag, den 11. November um20:00 Uhr.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell