"ERDE AN ZUKUNFT": Wie die Welt von morgen aussieht / Neue Folgen des Wissensmagazins mit Felix Seibert-Daiker ab 10. Juni bei KiKA

Erfurt (ots) - Erfurt, 7. Juni 2017 - Elefanten, Giraffen undNashörner bekommt man in freier Wildbahn eher selten zu sehen.Deshalb besuchen viele Menschen Zooparks, um die imposanten Lebewesenbestaunen zu können. In einigen leben sogar Tiere, die in der Naturnicht mehr existieren würden. Zookritiker kritisieren hingegen dieKäfighaltung. Wie müsste also ein Zoo aussehen, damit er allenAnsprüchen gerecht wird? Antworten darauf gibt es in der neuenStaffel "ERDE AN ZUKUNT" (KiKA) mit Felix Seibert-Daiker immersamstags um 20:00 Uhr bei KiKA."ERDE AN ZUKUNFT" - Respekt für unsere Tiere! (10. Juni 2017)In Deutschland wird so viel Fleisch produziert wie nie. Pro Jahrsind es fast 60 Millionen Schweine, ungefähr 3,5 Millionen Rinder undüber 600 Millionen Hühner, Enten und Puten. Jeder von uns isstdurchschnittlich mehr als 1.000 Tiere im Laufe seines ganzen Lebens.Vielen ist es inzwischen wichtig, dass es den Tieren gut geht, bevorsie später geschlachtet und gegessen werden. Das Problem dabei: Nureins von zehn Tieren wird artgerecht gehalten. Wie wird das inZukunft sein? Heißt das am Ende weniger Tiere in den Ställen undweniger Fleisch, dafür aber mehr vegetarisches Essen? Felix findet esheraus bei "ERDE AN ZUKUNFT"."ERDE AN ZUKUNFT" - Der Spielplatz der Zukunft! (17. Juni 2017)Rutsche, Schaukel, Sandkasten und Wippe findet man auf nahezuallen Spielplätzen. Auf manchen steht noch ein Piratenschiff mitvielen Winkeln und Stufen oder eine megalange Seilbahn. Eigentlichmüssten diese Plätze aber viel mehr zum Erleben bieten, wenn esdanach geht, wie und warum Kinder spielen. Beim Spiel erforschen undentdecken Kinder, sie testen ihre Grenzen aus, wollen selbstgestalten und kreativ sein. Nur: Die wenigsten Spielplätze bedienendieses Bedürfnis. Den Check, wie der Spielplatz der Zukunft aussehensoll, gibt es bei "ERDE AN ZUKUNFT"."ERDE AN ZUKUNFT" - Ist weniger wirklich mehr? - Minimalismus alsLebensstil(24. Juni 2017)Höher, schneller, weiter und immer die trendigsten, neuestenSachen haben. Das stresst auf Dauer ganz schön. Bleibt die Frage, obman wirklich immer alles von allem haben muss. Der Kleiderschrankplatzt aus allen Nähten und trotzdem werden häufig die gleichenSachen getragen. Geht es vielleicht doch mit viel weniger? Kann manauch mit nicht so vielen Sachen gut auskommen und trotzdem glücklichsein? Antworten liefert "ERDE AN ZUKUNFT"."ERDE AN ZUKUNFT" - Der Zoo der Zukunft: Rettung für bedrohteTiere? (1. Juli 2017)Viele finden es toll, in den Zoo zu gehen. Dort kann man Tiere sobeobachten, wie es in freier Wildbahn nicht möglich wäre. Doch Zoossind umstritten. Kritiker sehen sie als überkommene Tierschauen. DieGehege sind oft viel zu klein und entsprechen nicht dem natürlichenUmfeld. Der Zoo der Zukunft müsste also so sein, dass die Tiere garnicht merken, dass sie eingesperrt sind. Ein Argument für den Zoo istaußerdem, dass es viele Spezies nicht mehr geben würde, hätten sienicht in Zoos überlebt, denn die Artenvielfalt der Erde schwindet soschnell wie nie. Wie sieht der Zoo der Zukunft aus? Moderator Felixbegibt sich auf Spurensuche."ERDE AN ZUKUNFT" - Luftverschmutzung durch Feinstaub! (8. Juli2017)Viele Menschen auf der ganzen Erde leiden unter der zunehmendenLuftverschmutzung. Besonders gefährlich dabei ist der Feinstaub.Diese Teilchen sind quasi unsichtbar und gerade deshalb so fies:Feinstaub kann die Atemwege schädigen und Lungenkrankheitenverursachen. Die Hauptursachen des Feinstaubs sind von den Menschenselbst gemacht: durch Autoverkehr, Müllverbrennung, Heizungen mitBrennstoffen, Kohlekraftwerke oder Industrieanlagen. In Städten istdie Belastung besonders hoch, auch in einigen deutschen Städtenwerden die Grenzwerte regelmäßig überschritten. Wie können wir diesesProblem in Zukunft in den Griff bekommen? Lösungsvorschläge liefert"ERDE AN ZUKUNFT"."ERDE AN ZUKUNFT" (KiKA) widmet sich den Fragestellungen rund umnachhaltiges Handeln. Kinder werden über zahlreiche Onlineangeboteauf erde-an-zukunft.de am Programm beteiligt und zum Mitdenken undAustauschen animiert.Das Magazin ist eine Produktion der tvision im Auftrag desKinderkanals von ARD und ZDF. Thomas Miles zeichnet für das Formatverantwortlich. Das Wissensmagazin ist immer samstags um 20:00 Uhrbei KiKA zu sehen.