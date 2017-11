EQUILA feiert erste Show nach der Premiere im SHOWPALAST MÜNCHEN (FOTO)

München (ots) -Nach der spektakulären Weltpremiere von EQUILA am Sonntagabend imSHOWPALAST MÜNCHEN mit viel Prominenz startete gestern der reguläreSpielbetrieb.Unter Standing Ovations und im ausverkauftem Saal feierte Münchensneue Mega-Show EQUILA gestern die Aufnahme des regulärenSpielbetriebs im SHOWPALAST MÜNCHEN. Nach 13 erfolgreichen Previewsund rund 100 Stunden nach der glanzvollen Weltpremiere erlebten dieZuschauer gestern das erste, offizielle Abenteuer im sagenumwobenenLand EQUILA, in dem Mensch und Pferd seit jeher in Harmonie undEinklang leben. Das Stück erzählt von der großen Freundschaft desjungen Siedlers Phero und seinem Pferd. Sie begeben sich gemeinsamauf eine Reise durch das Land EQUILA, um den Gipfel der Helden zuerreichen. Unterwegs erwarten sie faszinierende Abenteuer. Pherolernt nicht nur von den geschicktesten Reitern des Landes, sondernauch von der schönen Amara, um sich schließlich in der heimatlichenWettkampfarena der großen Herausforderung zu stellen.Live-Erlebnis mit besonderer FaszinationDas eindrucksvolle Theater mit ausgefeiltem Raumdesign und derAmphitheater-Bestuhlung, einer ovalen Bühnenfläche von 1.500Quadratmetern und die 45 Meter breite Bespielbarkeit des gesamtenTheaterraums heben die Grenzen zwischen Bühnengeschehen undZuschauerraum auf. Europas imposantestes Showportal und eine dergrößten dauerhaft installierten LED-Wände in einem Ensuite-Theaterschaffen Voraussetzungen für die beeindruckende Atmosphäre. ModernsteVideoprojektionen erzeugen opulente Bildwelten und verwandeln denSHOWPALAST MÜNCHEN in das Land EQUILA. 3D-Effekte, Sway Poles, aufdenen sich die Akrobaten in luftiger Höhe bewegen, Flugwerke, die dieDarsteller bis in den Zuschauerraum tragen, und integrierendeElemente, durch die das Publikum die Emotionen des Hauptdarstellershautnah erleben kann, komplettieren die berührende Unmittelbarkeit.Insgesamt bilden 65 Pferde, über 30 Reiter, 18 Tänzer und 6 Akrobatendas internationale Ensemble der aufwendigen Showproduktion.Begeistert vom Gesamtkunstwerk in bildgewaltiger Kulisse zeigte sichnicht nur das Publikum gestern, sondern auch die Prominenz amSonntagabend auf der Weltpremiere.Prominente Stimmen am Premierenabend:Michelle Hunziker: "Hypnotisierend und zauberhaft: Eine Show, diemit einer grandiosen Mischung aus Emotionen und wunderschönen Pferdendas Herz berührt."Heino Ferch: "Das ist das Schönste, was man mit Pferden machenkann. Es ist eine emotionale Show, die mich komplett vom Hockerreißt."Rebecca Mir: "Ich bin sprachlos. Es ist etwas völlig Neues. Manhatte das Gefühl, ganz nah dabei zu sein."Mareile Höppner: "Equila ist ein Feuerwerk und ein Ort, an dem mansich verzaubern lassen kann."Carolin Reiber: "Es war sensationell. Wer das nicht sieht,versäumt etwas."Karen Webb: "Ein wunderschönes Erlebnis für die ganze Familie!Meine Tochter ist begeisterter Pferdefan und saß die ganze Zeitfasziniert mit offenem Mund da."Über EQUILAAb sofort verwandelt sich der SHOWPALAST MÜNCHEN sechs Mal proWoche in das Land EQUILA. Das zweieinhalbstündige Live-Ereignisbeginnt mit einer Pre-Show 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. EineShow-Crew bestehend aus 120 Cast-Mitgliedern, Kreativen,Bühnentechnikern und 65 Pferden lässt das magische Reich allabendlichin München-Fröttmaning, Nahe der Allianz Arena, neu erwachen. Ticketsvon 29,90 Euro bis 129,90 Euro. Mehr Informationen unterwww.apassionata.dePressekontakt:APASSIONATA Park München GmbH & Co. KGHans-Jensen-Weg 380939 MünchenJana Hünermann, Frederike KoppetschTel.: 089-121402 -540, -541presse-muenchen@apassionata.comwww.apassionata.deOriginal-Content von: APASSIONATA presents EQUILA, übermittelt durch news aktuell