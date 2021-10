EQT und Hellman & Friedman gehen für Zooplus-Übernahme Partnerschaft ein

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

MÜNCHEN/LONDON (dpa-AFX) - Im Übernahmekampf um den Online-Tierbedarfshändler Zooplus haben sich die Investoren EQT und Hellman & Friedman zusammengetan und ihr Angebot auf 480 Euro je Aktie erhöht.



Zum Zwecke einer Finanzierung wollten sie eine Partnerschaft eingehen, teilten die Unternehmen am Montag in München und London mit. Das sind 10 Euro mehr als bisher. Zooplus unterstützte am Morgen das verbesserte und finale Angebot der Partner. Dieses erhöhe die Transaktionssicherheit, erklärte Zooplus.

Seit Mitte August hatte Hellman & Friedman über die Holdinggesellschaft Zorro Bidco immer wieder Übernahmeangebote für Zooplus unterbreitet. Weil auch andere Interessenten - darunter auch EQT - Angebote abgegeben hatten, erhöhte der US-Finanzinvestor nach und nach seine Offerte. Mit der Unterstützung von EQT habe der H&F-Vorstand nun beschlossen, den Preis im Rahmen des Zorro-Angebotes erneut zu erhöhen und den Zooplus-AKtionären ein "finales" Angebot zu unterbreiten, hieß es am Montag.

Die Mindestannahmeschwelle für das Gebot soll weiterhin bei 50 Prozent plus einer Aktie liegen. Die Annahmefrist endet demnach weiter mit Ablauf des Mittwoch kommende Woche (3. November)./ngu/jha/