EQTEC-Aktie:Stimmungswechsel?

Seit vielen Jahren ist der Kurswert der Aktie stetig am sinken. Nun ist sie nur noch einen Bruchteil ihres früheren Preises wert. Doch mit dem zunehmenden Bedarf nach umweltschonenden und nachhaltigen Technologien haben sich die Unternehmensperspektiven deutlich verbessert. So konnte EQTEQvor einem Jahr zum ersten Mal einen Gewinn ausweisen. Auch das Stimmungsbild hellt sich auf. So ist unter anderem eine höhere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung