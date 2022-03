EQS Group veröffentlicht Geschäftsbericht 2021

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat ihren Wachstumskurs auch im Geschäftsjahr 2021 weiter fortgesetzt und einen Umsatz in Höhe von EUR 50,2 Mio. erzielt (Vorjahr: EUR 37,6 Mio.). Die Steigerung zum Vorjahr beträgt rund 33 Prozent. Das EBITDA ging im Vergleich zur Vorjahresperiode planmäßig zurück und lag mit EUR 2,1 Mio. vor Kaufpreisallokation im Rahmen der Guidance. Der Konzernjahresfehlbetrag belief sich auf EUR -6,6 Mio. Das Ergebnis je Aktie betrug EUR -0,81.

EQS Group: Neukundenwachstum liegt weit über der bisherigen Guidance

Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich neu abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 8,9 Mio. (Vorjahr: EUR 5,3 Mio.). Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 1.017.

Das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2021 liegt innerhalb der Erwartungen und ist durch die deutliche Zunahme beim Absatz von Compliance-Cloud-Produkten geprägt. Hier leisteten die Akquisitionen von Business Keeper GmbH, Got Ethics A/S und C2S2 GmbH einen Beitrag in Höhe von EUR 7,4 Mio. Das Neukundenwachstum liegt weit über der bisherigen Guidance von November 2021. Vor allem im vierten Quartal nahm die Dynamik mit 423 Neukunden deutlich zu. Dies ist umso bemerkenswerter als die nationale Gesetzgebung zur verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen in der Europäischen Union in beinahe allen Mitgliedsstaaten noch nicht umgesetzt wurde.

Im Zeitraum Oktober bis Dezember erzielte der Konzern einen Umsatz von EUR 14,8 Mio. (+48%). Das EBITDA sank auf TEUR -531 (Vorjahr: TEUR 465).

Segmententwicklung

Im Segment Compliance konnte der Umsatz im Geschäftsjahr 2021 um 54 Prozent gesteigert werden. Im Segment Investor Relations lag das Umsatzwachstum bei 10 Prozent. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse weisen auf Konzernebene eine Quote von 85 Prozent auf.

Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group: „Wir haben unsere Position als führender europäischer Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme im Geschäftsjahr 2021 weiter ausgebaut und die Integration der Business Keeper GmbH abgeschlossen. Die Dynamik der Neukundengewinnung im vierten Quartal zeigt den Wachstumskurs für das Geschäftsjahr 2022 auf. In Deutschland steht die Veröffentlichung des Referentenentwurfs für die Hinweisgeberrichtlinie bevor. Daher starten wir mit großer Zuversicht in das neue Geschäftsjahr und sind uns sicher, die hohen Zuwächse bei Neukunden mit Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie noch weiter zu steigern.“

Mit der EU-Richtlinie 2019/1937, welche die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen vorschreibt, werden sich viele Gesellschaften in der Europäischen Union erstmals mit Compliance-Themen beschäftigen. Die EQS Group bereitet sich darauf seit mehr als einem Jahr intensiv vor, um eine hohe Marktdurchdringung zu erreichen.

Ausblick

Starkes Wachstum im Jahr 2022

Für das Geschäftsjahr 2022 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 50 Prozent auf dann EUR 65 Mio. bis EUR 75 Mio. Die Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern sollen weiterhin hoch bleiben. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 6 Mio. bis EUR 10 Mio. liegen. Für die Kennzahl Neu-ARR, die den vertraglich abgeschlossenen, jährlich wiederkehrenden Umsatz beziffert, erwarten wir ein Volumen von EUR 11 Mio. bis EUR 16 Mio. Zudem sollen 2.500 bis 3.500 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht zur Jahresmitte 2022 erfolgt.

Mittelfristziel 2025 bestätigt

Die EQS Group AG bestätigt ihre Zielsetzung, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent zu erzielen.