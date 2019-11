EQS Group: Zukünftig überproportionale Ergebnissteigerung erwartet

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz deutlich gesteigert, wegen Verschiebungen durch länger als erwartete Entwicklungszeiten bei neuen Modulen aber ein unter Plan liegendes Wachstum ausgewiesen. Die Analysten senken in der Folge das Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

