EQS Group: Ergebnissteigerungen 2022 erwartet

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um über 28 Prozent auf 35,4 Mio. Euro gesteigert und dabei von den Zukäufen der Business Keeper GmbH, der GotEthics A/S und der C2S2 GmbH profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung