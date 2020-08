EQS: Ergebnis legt deutlich zu

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die EQS Group AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) die negativen Effekte der Corona-Pandemie durch ein erhöhtes Nachrichtenaufkommen und eine verstärkte Nachfrage nach digitalen Services deutlich überkompensiert und ein Periodenergebnis von 0,12 Mio. Euro erzielt. Die Analysten erhöhen in der Folge das Kursziel und bestätigen das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung