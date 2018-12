EP Energy: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Ep Energy":

An der Heimatbörse New York notiert EP Energy per 15.12.2018, 16:45 Uhr bei 0,77 USD. EP Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses EP Energy auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der EP Energy als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu EP Energy vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2,81 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 247,22 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 0,81 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der EP Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,02 USD mit dem aktuellen Kurs (0,81 USD), ergibt sich eine Abweichung von -59,9 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (1,59 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-49,06 Prozent), somit erhält die EP Energy-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Damit erhält die EP Energy-Aktie ein "Buy"-Rating.