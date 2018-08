EPR Properties: Was wird sich hier jetzt tun?

Weitere Suchergebnisse zu "EPR Properties":

Für die Aktie EPR Properties stehen per 15.08.2018 69,09 USD an der Heimatbörse New York zu Buche.

EPR Properties haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die EPR Properties-Aktie ein Durchschnitt von 61,79 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 69,09 USD (+11,81 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (65,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,1 Prozent), somit erhält die EPR Properties-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. EPR Properties erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die EPR Properties-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die EPR Properties-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das EPR Properties-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 67,89 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -1,74 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (69,09 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält EPR Properties somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt EPR Properties mit einer Rendite von 7,7 Prozent mehr als 0 Prozent darüber. Die "Real Estate"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,2 Prozent. Auch hier liegt EPR Properties mit 0,49 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.