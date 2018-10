EPIX Therapeutics verkündet Abschluss der DIAMOND-AF-Studie zu paroxysmalem Vorhofflimmern und erste Rekrutierung in DIAMOND-AF II-Studie zu persistierendem Vorhofflimmern

Neue globale IDE-Studie evaluiert dasDiamondTemp(TM)-Ablationssystem für persistierendes VorhofflimmernSanta Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - EPIX Therapeutics,Inc., ein Medizintechnikunternehmen, das ein katheterbasiertes Systemzur Behandlung von Patienten mit Vorhofflimmern (Atrial Fibrillation,AFIB) entwickelt und herstellt, gab heute bekannt, dass dasUnternehmen sein Rekrutierungsziel in der DIAMOND-AF-Studie erreichthabe. Dabei handelt es sich um eine globale, von der FDA genehmigteIDE-Zulassungsstudie zur Evaluierung des DiamondTemp-Ablationssystemsbei Patienten mit paroxysmaler AFIB. Wie geplant wurden in der StudieDIAMOND-AF maximal 480 Probanden aufgenommen, die 1:1 zwischen demDiamondTemp-Ablationssystem und einem Kontrollgerät randomisiertwerden. Die Rekrutierungsphase konnte innerhalb von 11 Monatenabgeschlossen werden und wird genutzt, um dieVorvermarktungsgenehmigung (PMA-Zulassung) für dasDiamondTemp-Ablationssystems zu unterstützen."Wir sind sehr zufrieden mit der Geschwindigkeit, die wir bei derRekrutierung für die DIAMOND-AF-Studie erreichen konnten. Dies istein Erfolg, der das äußerst positive Echo auf das DiamondTemp-Systemunter unseren Prüfärzten widerspiegelt", erklärt Duke Rohlen,Vorstand und CEO von EPIX. "Jetzt, da die Rekrutierung in unsererzulassungsrelevanten Studie abgeschlossen wurde, ist dasDiamondTemp-Ablationssystem auf dem besten Weg, das erstetemperaturgesteuerte, geschlossene Kreislauf-System mit geringemSpüldurchfluss und schneller Ablation auf dem Markt zu werden. Wirsind davon überzeugt, dass diese innovative neue Technologieletztlich bessere Ergebnisse für Patienten mit AFIB ermöglichenwird."EPIX gab heute ebenfalls den Beginn der Rekrutierung für dieDIAMOND-AF II-Studie bekannt, einer von der FDA genehmigtenIDE-Zulassungsstudie zur Evaluierung des DiamondTemp-Ablationssystemsbei Patienten mit persistenter AFIB. Bei DIAMOND-AF II handelt essich um eine prospektive einarmige Studie, in der bis zu 300Probanden in den Vereinigten Staaten, Europa und Kanada aufgenommenwerden. Dr. Judson Colley von der Jackson Heart Clinic in Jackson,Mississippi, rekrutierte den ersten Probanden in den VereinigtenStaaten und Dr. Hervé Poty von der Clinique du Tonkin Hospital inLyon, Frankreich, nahm den ersten europäischen Probanden auf. SowohlDr. Colley als auch Dr. Poty waren Prüfärzte in derDIAMOND-AF-Studie. Dr. Colley ist außerdem ein Mitglied derSteuerungsgruppe für die Studie DIAMOND-AF II."Ich habe die Verfahrensgeschwindigkeit des DiamondTemp-Systemsund die Entwicklung der Probanden, die ich für die DIAMOND-AF-Studierekrutiert habe, sehr geschätzt", erläutert Dr. Colley. "Ich binjetzt in der DIAMOND-AF II-Studie noch weiter beeindruckt vom System.Diese Technologie hat das Potenzial, unsere Möglichkeiten zurBehandlung von Patienten mit persistentem Vorhofflimmern wesentlichvoranzubringen. Meiner Ansicht nach bringt die Kenntnis überGewebetemperatur während der Ablation ein neues Niveau der Kontrolle,das früher bei diesen Verfahren unbekannt war."Informationen zu VorhofflimmernVorhofflimmern ist eine Herzrhythmusstörung, die durchungerichtete elektrische Impulse über die Herzvorhöfe entsteht. Eshandelt sich um eine der weltweit häufigsten Herzerkrankungen, vonder derzeit allein in den USA schätzungsweise sechs MillionenMenschen betroffen sind. Der arrhythmische Puls kann zu einemerhöhten Schlaganfallrisiko und einer deutlichen Verschlechterung derLebensqualität der Betroffenen führen. Die Katheterablation hat sichals sichere, effektive und wirtschaftliche Behandlung desVorhofflimmerns erwiesen. Der Bereich für Katheterablation ist heuteeiner der am schnellsten wachsenden Märkte für medizinische Geräte.Informationen zu EPIX Therapeutics, Inc.EPIX Therapeutics, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das einkatheterbasiertes System zur Behandlung von Patienten mitVorhofflimmern (Atrial Fibrillation, AFIB) entwickelt und herstellt.Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Behandlung der AFIBdurch die Einführung von Produkten, die auf seinem proprietärenKatheter- und Generatorsystem basieren, drastisch zu verbessern. DieEPIX-Technologie nutzt als einziges System der Welt drei spezifischeFunktionen: Temperaturfühler und Feedback, geringer Spüldurchflussund hochauflösende Elektrogramm-Amplitudendämpfung. DasDiamondTemp-Ablationssystem besitzt die CE-Kennzeichnung und ist aufklinische Prüfungszwecke in den USA beschränkt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729578/EPIX_Logo.jpgPressekontakt:Martin GrasseEPIX Therapeuticsmgrasse@epixthx.comOriginal-Content von: EPIX Therapeutics, Inc., übermittelt durch news aktuell