EPH rechnet für erste Hälfte 2018 mit „moderatem“ Gewinn

Road Town (awp) - Das Immobilien-Unternehmen Eastern Property Holdings (EPH), das auf Immobilien in Russland spezialisiert ist, rechnet für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2018 mit einem "moderaten Gewinn". Konkret erwartet das Unternehmen einen Nettogewinn von 5 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von knapp 1 Million Dollar in der Vorjahresperiode, wie am Freitagabend mitgeteilt wurde.

Ausschlaggebend für diese Verbesserung seien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten