Tokio (ots/PRNewswire) - EPEIOS, eine Marke für intelligente Haushaltsgeräte, hat offiziell den EPEIOS HM702A auf den Markt gebracht - das neueste Modell der Zephir+ Serie, einer innovativen Kombination aus Luftzumwälzer und Luftreiniger. Kann ab sofort auf mehreren Plattformen gekauft werden, darunter Amazon (https://www.amazon.co.jp/dp/B091TC3L49), Rakuten, Yahoo Store und EPEIOS Japanese website (https://epeios.jp/).Der HM702A ähnelt zwar von der Ästhetik her einem traditionellen Standventilator, ist aber in seiner Funktionalität ganz anders.Kurz gesagt, es handelt sich um einen Luftumwälzer, der zu jeder Jahreszeit überall im Raum eingesetzt werden kann, während ein herkömmlicher Ventilator nur für die heißen Sommermonate gedacht ist.Ganzjahres-LuftumwälzerAls Luftumwälzer erzeugt der HM702 von EPEIOS einen um 360 Grad oszillierenden Luftzug in Form eines unsichtbaren Jetstreams. So trägt er dazu bei, die Raumtemperatur konstant zu halten, indem er den Raum von kalten oder warmen Stellen befreit. Deshalb ist er das ganze Jahr über einsetzbar.Antibakterieller LuftreinigerMit einem eingebauten Luftionisator, der maximalen Aktivsauerstoff liefert und 99,99 % der in der Luft befindlichen Partikel entfernt, schützt dieses patentierte Luftreinigungsgerät die Benutzer auch vor Bakterien, Viren, Allergenen und sogar vor Formaldehyd und schafft so ein erfrischendes Zuhause.Leistungsstarker Luftstrom mit 3D-Schwung im VentilatormodusAuch bei der Verwendung als Ventilator zeichnet sich der HM702A durch einen starken Luftstrom von bis zu 32 m Länge in 12 Geschwindigkeiten aus. Darüber hinaus ist er mit der neuesten 3D-Schwenkfunktion ausgestattet, die die Luft bis zu 180 Grad nach links und rechts und bis zu 100 Grad nach oben und unten bläst. Das bedeutet, dass der HM702A von EPEIOS mit seinem leistungsstarken und in alle Richtungen wirkenden Luftstrom einen ganzen Raum oder sogar ein kleines Haus abdecken kann.Fügt sich stilvoll in seine Umgebung einMit seinem minimalistischen Stil, der neutralen Farbe und der kompakten Größe passt der HM702A zu fast jedem Einrichtungsstil. Zusätzlich zur Fernbedienung verfügt er auch über ein Touch-Bedienfeld, über das alle Funktionen zugänglich sind.Informationen über EPEIOSEPEIOS wurde 2020 gegründet, um das tägliche Leben der Nutzer von EPEIOS-Geräten durch das Angebot praktischer, innovativer und erlebnisorientierter intelligenter Hausgeräte mit minimalistischer Ästhetik positiv zu beeinflussen und zu vereinfachen.Bisher umfasst das Sortiment von EPEIOS kleine Haushaltsgeräte wie Luftbefeuchter, Luftumwälzer, Luftreiniger, Toaster, Handstaubsauger und elektronische Wischmopps.In Kürze wird EPEIOS mit der Einführung seines HM702A -Luftumwälzers in den vietnamesischen Markt eintreten und gleichzeitig Partnerschaften mit Händlern auf der ganzen Welt anstreben. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte die Websites von EPEIOS: www.xepeios.com / www.epeios.jpSpencer Daispencer_d@epeios.jpFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1601461/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1601464/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1601462/image_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1601463/image_4.jpgOriginal-Content von: EPEIOS, übermittelt durch news aktuell