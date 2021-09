EPEIOS 14-Liter 6-in-1-Luftfritteuse macht das Kochen zum Kinderspiel

Tokio (ots/PRNewswire) -Globale Pandemien seit 2020 haben es nicht leicht gemacht, auswärts zu essen. Die Kosten für die ständige Bestellung von Lieferdiensten oder Essen zum Mitnehmen können sich schnell summieren, ebenso wie die Kalorien, die durch unnötiges Fett, Zucker und Salz entstehen.EPEIOS CP247A ist das neueste Modell der Epicure+ Air Fryer Oven Serie, einer hochfunktionalen Luftfritteuse, die ein viel größeres Fassungsvermögen als ein Backofen hat. Mit dem EPEIOS CP247A wird es noch einfacher, ungesunde Lebensmittel zu vermeiden, ohne dabei an Geschmack zu verlieren.Die EPEIOS CP247A Friteuse verfügt über 6 Funktionen: Frittieren, Backen, Brotrösten, Trocknen, Auftauen und Teiggaren. Damit sind die meisten Ihrer Kochbedürfnisse erfüllt. Ganz zu schweigen vom dualen Heizmodus, bei dem Sie je nach Mahlzeit frei zwischen Ober- und Unterhitze wählen können.Die Epeios CP247A Luftfritteuse verwendet eine 360-Grad-Zirkulation von Heißluft zum Garen von Lebensmitteln und die Temperatur kann bis zu 220 °C (428 °F) betragen. Im Vergleich zu herkömmlichen Friteusen verbraucht sie bis zu 75 % weniger Öl und mindestens 20 % weniger Zeit. Das bedeutet, dass Sie gesündere Versionen Ihrer Lieblingsgerichte und Snacks zubereiten können.Während die meisten Friteusen auf dem Markt nur ein begrenztes Fassungsvermögen haben, das nur für die Zubereitung von bis zu 2 Personen geeignet ist, bietet EPEIOS als spezielle Art von Friteuse innovativ ein größeres Fassungsvermögen bei geringerem Platzbedarf. Daher nennt man sie auch Luftfriteuse OVEN.Mit dem beeindruckenden Fassungsvermögen von 14 Litern können Sie bis zu 15 Brotscheiben auf einmal frittieren oder toasten, ein 2,9-Pfund-Hähnchen backen oder eine 10-Zoll-Pizza zubereiten. Er ist groß genug, um maximal 3 Einschübe gleichzeitig aufzunehmen, so dass Sie Hauptgerichte und Beilagen für schnelle Familienmahlzeiten gleichzeitig zubereiten können.Wenn Sie zum ersten Mal eine Fritteuse besitzen oder sogar neu in der Küche sind, werden Ihnen die 16 voreingestellten Programme - Pommes Frites, Flügel, Steak, Chips, Fisch, Gemüse, Popcorn, Hähnchen, Kuchen, Spieß, Pizza, Toast, Kekse, Auftauen, Trocknen und Warmhalten - helfen, die Eingewöhnungsphase zu überstehen.Informationen zu EPEIOSDurch die Bereitstellung praktischer, innovativer, erlebnisorientierter Smart Home-Geräte mit minimalistischer Ästhetik, will EPEIOS (https://epeios.jp/) das tägliche Leben der EPEIOS-Nutzer einfach, angenehm und stilvoll gestaltenEPEIOS ist dabei, Partnerschaften mit Vertriebsunternehmen in aller Welt zu schließen. Für weitere Informationen besuchen Sie EPEIOS LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/epeios-global) oder die Website www.xepeios.com / www.epeios.jpPressekontaktSpencer Daimarketing@xepeios.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1624967/epeios_air_fryer_oven_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1624970/epeios_air_fryer_oven_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1624969/epeios_air_fryer_oven_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1624968/epeios_air_fryer_oven_4.jpgOriginal-Content von: EPEIOS, übermittelt durch news aktuell