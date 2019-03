EPCA und PlasticsEurope: 4. Europäischer Jugend-Debattierwettbewerb gestartet (FOTO)

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) -- Jugendliche diskutieren nachhaltige Zukunft zu Kunststoff undPetrochemieAus drei mach vier: Bereits in den Jahren 2016 bis 2018begeisterte der Europäische Jugend-Debattierwettbewerb (EuropeanYouth Debating Competition, kurz: EYCD) von ECPA (EuropäischerPetrochemieverband) und PlasticsEurope Jugendliche in vielen Ländernder EU. Aufgrund des großen Interesses und der spannenden Debattenwird die Veranstaltungsreihe nun auch im Jahr 2019 fortgesetzt. DerStart für den diesjährigen Wettbewerb war am 26. März in Spanien, esfolgen bis September 2019 sechs weitere nationale Finals in denBenelux (Belgien oder Niederlande), Deutschland (4. Mai), Frankreich,Großbritannien, Italien und Polen. Das Leitthema der Debattenreihelautet in diesem Jahr: "Umdenken, Wiederverwenden, Recyceln: Wielässt sich eine nachhaltige Zukunft mit Kunststoff und Petrochemiegestalten?"Der Wettbewerb ist offen für Schülerinnen und Schüler im Alter von16 bis 19 Jahren unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Kultur. Diejeweils drei Besten der nationalen Debatten vertreten ihre Länderbeim europäischen Finale am 7. Oktober 2019 in Berlin im Rahmen der53. EPCA-Jahreshauptversammlung. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es,Jugendlichen die Chance zu geben, sich in einem fordernden undabwechslungsreichen Umfeld zu gesellschaftlichen Themen undHerausforderungen zu äußern und sich hierzu mit Gleichgesinntenauszutauschen. Darüber hinaus möchten EPCA und PlasticsEuropeThemenfelder wie Naturwissenschaften und Technik greifbarer undzugänglicher machen und eine direkte Verbindung zwischen densogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftund Technik) und der Alltagswelt der jugendlichen Teilnehmerinnen undTeilnehmer schaffen. Wichtiger Nebeneffekt ist zudem das Stärken undErweitern von Sozialkompetenzen ("soft skills") bei den Schülerinnenund Schülern, also trotz widerstreitender Positionen und Ideenrücksichtsvoll und klar miteinander umzugehen.Das diesjährige Leitthema greift bewusst die aktuellen Umwelt- undNachhaltigkeitsfragen rund um Kunststoff und Petrochemie auf. Nichtzuletzt die jüngste "Fridays for Future"-Bewegung hat gezeigt, dassKlimawandel und Umweltschutz für die junge Generation wieder ganzoben auf der Agenda stehen. Ein achtsamer Umgang mit den natürlichenRessourcen und der Umwelt generell ist schließlich eine Aufgabe, diealle angeht. Beim EYDC sollen Herausforderungen diskutiert, Lösungenabgewogen und Chance einbezogen werden. Bringen mehr Bildung undAufklärung ein bewussteres Verbraucherverhalten? Können Unternehmenvon neuen Geschäftsmodellen in der Kreislaufwirtschaft profitieren?Verbessern Innovationen bei Recycling und Reuse das Abfallmanagementweltweit? Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am EYDC sindintensive Recherche und Vorbereitung, geschicktes Argumentieren undder richtige Umgang mit anderen unerlässlich für ein erfolgreichesDebattieren.Karl-H. Foerster, Executive Director von PlasticsEurope, erklärtezum Start der Debatte: "Innovatives Denken, Kreativität, Wissensdurstund Mut sind entscheidend, um unsere Welt zum Besseren zu verändern.Wir übernehmen gern eine Rolle auf dem Weg dahin."Der WettbewerbDer Europäische Jugend-Debattierwettbewerb EYDC wird gemeinsam vonder EPCA (Europäischer Petrochemieverband) und demKunststofferzeugerverband PlasticsEurope organisiert. Es gibt siebennationale Ausscheidungen: neben Deutschland sind Belgien und dieNiederlande mit einem gemeinsamen Benelux-Finale, Frankreich,Großbritannien, Italien, Polen und Spanien dabei. Pro Debatte sindetwa 50 Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren zugelassen, die vor derVeranstaltung professionell im Debattieren trainiert werden. DieJugendlichen werden - ungeachtet ihrer Meinung - in drei Gruppeneingeteilt: Eine Pro-Gruppe, eine Con-Gruppe und das Plenum. UmChancengleichheit zu gewährleisten, sind die strengen Debattenregelnüberall gleich. Eine Jury wählt die Sieger aus. Voraussetzung, um beider Debatte erfolgreich zu sein, sind eingehende Recherche undVorbereitung, hohe Standards in Sachen Debattierfertigkeit und-techniken sowie die Fähigkeit, mit anderen zu interagieren. Diejeweils besten drei Debattierenden eines Landes treten beimeuropäischen Finale am 7. Oktober 2019 in Berlin an.Weitere Informationen zum Europäischen Jugend-Debattierwettbewerbgibt es unter www.eydc.eu, www.epca.eu und www.plasticseurope.orgsowie auf Twitter: #youthdebate2019.Pressekontakt:PlasticsEurope Deutschland e. V.Sven WeiheTelefon: +49 (0) 69 2556-1307sven.weihe@plasticseurope.orgOriginal-Content von: PlasticsEurope Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell