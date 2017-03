EPA-Jahresbericht 2016: Deutschland mit Plus bei Patentanmeldungen - führende Position in Europa (FOTO)

Brüssel/München (ots) -Beim Europäischen Patentamt (EPA) wurden 2016 nahezu 160 000europäische Patentanmeldungen eingereicht, wie aus dem heuteveröffentlichten EPA-Jahresbericht 2016 hervorgeht. Damit erreichtedas Anmeldeaufkommen das Niveau des Rekordjahrs 2015. Dies bestätigteauch den positiven Anmeldetrend der vergangenen fünf Jahre. DieKonsolidierung des Anmeldehöchststands korrigiert zudem einenSondereffekt im Ergebnis von 2015, als das EPA aufgrund einerÄnderung im US-Patentgesetz einen besonders starken Anstiegeuropäischer Patentanmeldungen aus den USA verzeichnete. Mit über 296000 registrierte das Amt auch bei den für Europa gültigenPatenteinreichungen ("international filings") einen neuen Höchststand(2015: 279 000).Das Anmeldeaufkommen deutscher Unternehmen zeigte sich 2016 wiederleicht verbessert (+1,1%), nachdem in den drei Vorjahren jeweils nochein Rückgang zu verzeichnen war: Mit 25 086 europäischenPatentanmeldungen konnte die Bundesrepublik ihre Spitzenposition inEuropa vor Frankreich (-2,5%), der Schweiz (+2,5%) sowie derNiederlande (-3,6%) festigen und lag im weltweiten Vergleich nurhinter den USA (-5,9%). Bei den erteilten europäischen Patentenverzeichnete Deutschland gegenüber 2015 einen Anstieg von 32,7% aufrund 18 700. Die meisten Patente erteilte das EPA 2016 an die RobertBosch GmbH.Insgesamt stammte im vergangenen Jahr rund die Hälfte allerAnmeldungen beim EPA aus den 38 EPO-Mitgliedsstaaten, wobei in derRiege der größeren europäischen Volkswirtschaften Belgien (+7%) undItalien (+4,5%) die stärksten Anmeldezuwächse verzeichneten."Die Ergebnisse von 2016 unterstreichen die Rolle Europas alsattraktiver und weltweit führender Innovationsstandort", sagteEPA-Präsident Benoît Battistelli. "Auch in Zeiten rapider politischerund wirtschaftlicher Veränderungen halten Unternehmen aus der ganzenWelt ihre große Nachfrage nach Patentschutz in Europa aufrecht.Während wir ein weiterhin beeindruckendes Anmeldewachstum aus Asienbeobachten, können sich jedoch auch europäische Unternehmen alsInnovations- und Wachstumstreiber auf ihrem Heimatmarkt behaupten undhaben im vergangenen Jahr angesichts unsicherer wirtschaftlicherEntwicklungen Robustheit bewiesen." Der EPA-Präsident weiter: "AlsAntwort auf die anhaltend hohe Nachfrage nach europäischen Patentenhaben wir unsere Leistung nochmals erheblich gesteigert und konntengleichzeitig höchste Qualitätsstandards gewährleisten. DieseResultate belegen die Wirksamkeit der internen Reformen dervergangenen fünf Jahre mit ihrem Ziel, den Bedürfnissen dereuropäischen Wirtschaft besser gerecht zu werden."In der Gruppe der außereuropäischen Länder nahm dasAnmeldeaufkommen aus China (+24,8%) und Südkorea (+6,5%) stark zu. ImLänderranking platzierte sich China damit erstmals vor Südkorea.Ungeachtet der hohen Anmeldevolumina aus außereuropäischenRegionen beim EPA bleibt die Bilanz europäischer Unternehmen beiPatentanmeldungen zwischen Europa und den USA sowie den asiatischenStaaten mit der Ausnahme Japans weiterhin positiv.Bundesländer-Ranking: Bayern, Nordrhein-Westfalen undBaden-Württemberg bilden Spitzentrio; Bayern anmeldestärkste RegionEuropasBayern belegte 2016 nicht nur erneut den Spitzenplatz unter denpatentaktivsten Bundesländern, sondern lag auch im Vergleich dereuropäischen Top-Regionen führend vor der Île-de-France. Iminnerdeutschen Ranking belegte Nordrhein-Westfalen den zweiten Platzvor Baden-Württemberg. Beide Bundesländer gehörten ebenfalls zu denTop 5 der anmeldestärksten Regionen Europas. Weiter geht aus denJahreszahlen des Europäischen Patentamts hervor, dass aus keineranderen deutschen Stadt im vergangenen Jahr mehr europäischePatentanmeldungen beim EPA eingereicht wurden als aus München.Stuttgart konnte sich deutschlandweit an zweiter Stelle deranmeldestärksten Städte platzieren.Deutschland bei Transporttechnologien führendEuropäische Unternehmen waren 2016 in neun der zehn stärkstenTechnologiefelder führend. Gegenüber 2015 schoben sie sich in derMedizintechnik an den US-Unternehmen vorbei. Mit knapp 60%verzeichneten Unternehmen aus Europa 2016 bei Transporttechnologien(Fahrzeuge) den größten Anteil an Patentanmeldungen. Dabei war dieBundesrepublik im Transportsektor mit einem Anteil von 24% führend.In dem Segment verzeichneten vor allem Reifenhersteller undAutomobilzulieferer - mit einem deutlichen Anstieg bei Hybrid- undFahrassistenzsystemen - ein Wachstum der Patentanmeldungen.Zudem waren deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich bei"Elektrische Maschinen, Geräten und Energie", in der Messtechnik, derOrganischen Feinchemie und, trotz eines Rückgangs derPatentanmeldungen, in der Medizintechnik besonders anmeldestark. Miteinem Plus von 13,5% im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten deutscheUnternehmen 2016 das stärkste Wachstum in der DigitalenKommunikation.Philips erneut mit Spitzenplatz im Ranking der größten Anmelder,Huawei auf dem VormarschIm zweiten Jahr in Folge verzeichnete das EPA 2016 die meistenPatentanmeldungen von Philips. Auf die zweite Position rückte Huaweivor. Das Unternehmen lag vor drei Jahren noch auf dem elften Rang.Den dritten Platz belegte Samsung, gefolgt von LG und UnitedTechnologies. Als anmeldestärkstes Unternehmen aus Deutschland lagSiemens auf dem sechsten Rang. In den Top 10 befanden sich 2016 viereuropäische Unternehmen - davon mit Siemens, BASF und Robert Boschdrei aus Deutschland -, drei Firmen aus den USA, zwei aus Südkoreaund ein Unternehmen aus China.Deutsche Unternehmen: Top 10-Platzierungen in acht führendenTechnologiefeldernIm innerdeutschen Ranking der anmeldestärksten Unternehmen belegteSiemens wie im Vorjahr den ersten Platz, gefolgt von BASF, RobertBosch, Bayer und Continental. Insgesamt haben sich deutscheUnternehmen in acht der führenden zehn Technologiefelder unter denzehn aktivsten Patentanmeldern platziert, wobei sich die Patentstärkeder Bundesrepublik bei Transporttechnologien, "Elektrische Maschinen,Geräte und Energie", in der Messtechnik und der OrganischenFeinchemie ebenfalls in Top 10-Platzierungen deutscher Unternehmenwiderspiegelt: In der Messtechnik belegte beispielsweise Siemens denzweiten Platz, gefolgt von Robert Bosch auf dem dritten Rang. ImBereich "Organische Feinchemie" konnten mit Bayer an erster Stelle,BASF auf dem zweiten Platz und Evonik (Rang 6) drei deutscheUnternehmen eine führende Stellung einnehmen. Auch beiTransporttechnologien kamen mit Siemens (Platz 5) und Continental(Platz 6) sowie Audi (Platz 8) drei deutsche Unternehmen in die Top10.Ranking nach BevölkerungsanteilGemessen an der Einwohnerzahl belegte die Schweiz mit 892Anmeldungen pro Million Einwohner wie im Vorjahr den ersten Platz.Das erste außereuropäische Land im Ranking war erneut Japan, das mit166 Anmeldungen pro Million Einwohner den neunten Platz belegte.Deutschland lag mit 310,8 europäischen Anmeldungen pro MillionEinwohner auf dem sechsten Rang und deutlich über dem Durchschnittder 28 EU-Staaten (122).EPA steigert seine Leistung erneutDank umfangreichen internen Reformen hat das EPA im zweiten Jahrin Folge seine Leistung und Produktion bedeutend verbessert: Die Zahlder von den Patentprüfern durchgeführten Patentrecherchen,Sachprüfungs- und Einspruchsverfahren stieg 2016 um 8,5% auf einRekordniveau von 396 000 (2015: 365 000). In den letzten zwei Jahrenreduzierte das EPA seinen Arbeitsbestand in diesen Bereichen um 25%von 19,5 Monaten 2014 auf 14,7 Monate 2016. Dies sorgt für mehrTransparenz bei anhängigen Patentanmeldungen und schafft größereRechtssicherheit für Unternehmen und die Öffentlichkeit.Dank dieser Effizienzsteigerung konnte das EPA mit derVeröffentlichung von rund 96 000 erteilten Patenten eine Rekordmarkeverbuchen. Dies bedeutet einen Anstieg von 40% im Vergleich zu 2015.Er beruht in weiten Teilen auf der konsequenten Umsetzung neuerMaßnahmen, die eine rasche Erteilung jener Patente ermöglichen, diesich bereits in einem frühen Verfahrensstadium als vorschriftsgemäßzeigen.Um sicherzustellen, dass die verbesserte Effizienz imErteilungsverfahren nicht zulasten der Qualität erfolgt, befragt dasEPA routinemäßig seine Anmelder über deren Zufriedenheit. Die jüngsteErhebung belegt erneut die hohe Zufriedenheit der Anmelder mit denProdukten und Dienstleistungen des Amts.Den EPA-Jahresbericht mit detaillierten Statistiken undInformationen zur Tätigkeit des Europäischen Patentamts finden Sieunter: www.epo.org/annual-report2016* Hinweise für die Redaktionen:Das Gesamtaufkommen der Patentanmeldungen beim EPA("Einreichungen") bezieht sich auf erste Anmeldeschritte und kann alsIndikator für das potenzielle Interesse innovativer Unternehmen ausaller Welt verstanden werden, sich am europäischen Technologiemarktzu engagieren.Bei einer europäischen Patentanmeldung hat ein Unternehmen beimEPA ein europäisches Patent beantragt. Mit den europäischenPatentanmeldungen lässt sich das Interesse innovativer Unternehmenmessen, Rechte an einer Erfindung auf dem europäischenTechnologiemarkt geltend zu machen.Erteilungen beziehen sich auf die vom EPA im Berichtsjahrerteilten europäischen Patente. Diese beziehen sich aufPatentanmeldungen, welche ein detailliertes Prüfungsverfahren vor demEPA durchlaufen haben, in dem sichergestellt wird, dass dieAnmeldungen allen Anforderungen des Patentrechts entsprechen.Pressekontakt:Jana MittermaierDirektorin Externe Kommunikation / EPA SprecherinRainer OsterwalderDirektor Medienarbeit / PressesprecherEPO Press DeskTel.: +49 89 2399 1833Mobile: +49 163 8399527press@epo.orgKontakt DeutschlandPhilipp Nissterecholot.GROUP+49 711 99014 86nisster@echolot-pr.deOriginal-Content von: Europ?isches Patentamt (EPA), übermittelt durch news aktuell