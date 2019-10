Menlo Park, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Das in denVereinigten Staaten ansässige Unternehmen EOS Data Analytics Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=3787530262&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D3092294610%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feos.com%252F%26a%3DEOS%2BData%2BAnalytics%2BInc.&a=EOS+Data+Analytics+Inc.) (EOS), einRaumfahrt-Portfolio-Unternehmen von Noosphere Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=94085732&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D24254987%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnoosphereventures.com%252F%26a%3DNoosphere%2BVentures&a=Noosphere+Ventures), gab heute das Projekt EOS SAR (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=1826528317&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D2963785967%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feossar.com%252Fsar-technology.html%26a%3DEOS%2BSAR&a=EOS+SAR) bekannt. Im Zuge des Projekts sollen eigeneSAR-Sensoren (Synthetic Aperture Radar - Radar mit synthetischerApertur) entwickelt werden, die in Form einer Konstellation vonMikrosatelliten ins All gesandt werden.Das Projekt EOS SAR befand sich mehr als zwei Jahren im Tarnmodus.EOS verfügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Entwicklung vonDatenanalyseprodukten und Cloud-Services für optische undSAR-Satelliten-Daten. Im Verlauf der Jahre entwickelte dasUnternehmen ein tiefgreifendes Verständnis für den privaten undöffentlichen Markt für Fernerkundung, woraufhin die Entscheidungfiel, eine eigene SAR-Satelliten-Konstellation zu kreieren."Es wurde für EOS deutlich, dass auf dem Markt für Fernerkundungeine starke Nachfrage nach hochauflösenden, hochwertigen SAR-Datenbesteht, jedoch zu wenig Daten zur Verfügung stehen. Die Entscheidungfür SAR-Technologie beruht auf dem Bedürfnis, die Erdoberfläche durchdichte Wolkenschichten hindurch abzubilden - während jeder Jahreszeitund bei jedem Wetter. Es ist für Nutzer absolut notwendig,ununterbrochen Zugang zu ständiger Lageerfassung zu haben", so MaxPolyakov, CEO von EOS und Managing Partner von Noosphere Ventures.Die Ingenieure und Ingenieurinnen von EOS haben bereits einenRadar-Prototypen entworfen und schreiten weiter mit der Entwicklungeiner kostengünstigen hoch leistungsfähigen SAR-Nutzlast für kleineSatelliten mit Ultra-Hochauflösung bis auf 25 cm voran.EOS-SAR-Satelliten werden im Stripmap- und Spotlight-Mode(einschließlich Interferometrie) betrieben und werden eine breitePalette an Anwendungen abdecken. EOS zieht auch Doppelfrequenz-SAR imX-Band und S-Band auf einem einzigen Satelliten in Betracht. DerDualband-Betrieb steigert die Vielseitigkeit für Allwetter-Bildgebungund verbessert den Kontrast zwischen Objekt und Grund. Eine spezielleKonfiguration des Radar-Frontends ermöglicht die Bildgebungbestimmter Bereiche in beiden Bändern innerhalb einer einzigenUmlaufbahn.Die SAR-Nutzlast umfasst eine entfaltbare Reflektor-Antenne, dieintern bei EOS entwickelt wurde. Mithilfe dieser Antennentechnologieist es dem SAR-Instrument von EOS möglich, die Satelliteneffizienz zusteigern und eine verbesserte Bildqualität zu bieten. Darüber hinausverfügt die Antenne selbst über eine geringe Masse und Größe, wasdazu führt, dass ein Abschluss des Satelliten in die Umlaufbahnvorteilhafter und kostengünstiger wird."EOS nutzt die tiefgreifenden Fachkenntnisse und vielseitigenFähigkeiten innerhalb des Portfolios von Noosphere Venturesstrategisch, um eine SAR-Nutzlast-Technologie zu kreieren, dieunübertreffliche Leistung zu einem unschlagbaren Preis bietet. DiesesPortfolio umfasst Radarelektronik, entfaltbare Antennen,Antriebssysteme, Batterien und Datenanalyse. Gleichzeitig sind wiroffen für Kooperationen und suchen derzeit nach Bus-Anbietern sowieeinem Konstellationseigentümer, um die Konstellation bereitstellenund wertschöpfend nutzen zu können. Die Konstellation wirdBestandteil eines gewerblichen Fernerkundungsunternehmens sein, dassich vollständig in US-amerikanischem Besitz befindet und vonUS-Amerikanern betrieben wird", fügt Max Polyakov hinzu.EOS entwickelt eine SAR-Satelliten-Nutzlast, die fürKonstellationen geeignet ist und hohe Revisionsraten ermöglicht. EineKonstellation aus 12 Satelliten wird eine Revisionszeit von zwei bisdrei Stunden einen bestimmen Bereich bieten. Der ersteSAR-Satellitenstart wird für das Jahr 2022 erwartet. Der gewerblicheKonstellationsbetrieb soll dann im Jahr 2023 beginnen.Weitere Informationen zum Projekt EOS SAR sowie zu den technischenEigenschaften der Technologie erhalten Sie auf der Projekt-Webseite.(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=1980989818&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D1112888071%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feossar.com%252Fsar-technology.html%26a%3Dproject%2Bwebsite.&a=Projekt-Webseite.)Informationen zu EOS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=3665119392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D908780297%26u%3Dhttps%253A%252F%252Feos.com%252F%26a%3DEOS&a=EOS). EOS wurde im Jahr 2015 von Noosphere Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=94085732&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D24254987%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnoosphereventures.com%252F%26a%3DNoosphere%2BVentures&a=Noosphere+Ventures) gegründet. EOS bieteteinzigartige Lösungen für die Verarbeitung und Analyseelektrooptischer Bilder an. Die Lösungen von EOS ermöglichen esverschiedensten Organisationen überall auf der Welt, eineumfangreiche Lageerfassung zu erzielen und schnelle, genaueEntscheidungen zu treffen. Die Branchen reichen dabei von derLandwirtschat über Versicherungen, Katastrophenüberwachung und -hilfebis hin zur Stadtplanung, Ökologie und vielen anderen.Informationen zu Noosphere Ventures (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=1795970176&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D1913723327%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.noosphereventures.com%252F%26a%3DNoosphere%2BVentures&a=Noosphere+Ventures). Noosphere Ventures ist ein Unternehmen mit Sitz imSilicon Valley, das eine vollständig vertikal integrierte Strategieverfolgt, mit der die gesamte Bandbreite der Aktivitäten, von derSatellitenherstellung bis zum Abschuss, die Datenanalysen,Kommunikation und die Bodenstationen kontrolliert wird. Das Investitionsportfolio von Noosphere Ventures umfasst bereits das Unternehmen Firefly Aerospace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=1959215363&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D4108014011%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ffirefly.com%252F%26a%3DFirefly%2BAerospace&a=Firefly+Aerospace) für kleine Trägerraketen, den Anbieter elektrischer Antriebsmaschinenpropulsion, SETS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=556561929&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D4293432108%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsets.space%252F%26a%3DSETS&a=SETS), und EOS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2604309-1&h=4169164932&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2604309-1%26h%3D1187537362%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.eos.com%252F%26a%3DEOS&a=EOS) selbst.