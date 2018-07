EOS behauptet sich mit exzellentem Geschäftsergebnis

Hamburg (ots) - Der EOS Konzern mit Hauptsitz in Hamburg hat sichim Geschäftsjahr 2017/18 außerordentlich positiv entwickelt. DasErgebnis vor Steuern (EBT) lag mit 271,5 Millionen Euro 39 Prozentüber dem des Vorjahrs. Analog zum EBT hat EOS auch den Umsatzdeutlich gesteigert: Er erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 19,8Prozent auf 795 Millionen Euro. Da EOS das Geschäftsjahr imGesamtkonzern auf den 28. Februar umgestellt hat, trugen 30Gesellschaften in West- und Osteuropa mit zwei zusätzlichen Monatenzur Umsatzentwicklung bei."Wir haben uns erneut in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeldbehauptet", sagt Klaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsführungder EOS Gruppe. Gerade im Segment Forderungskäufe sei der Preisdruckenorm gestiegen, auch durch liquiditätsstarke branchenfremdeInvestoren. "Für uns ist das Geschäftsfeld des Ankaufs vonnotleidenden Forderungen weiterhin essentiell. Das haben wir imvergangenen Jahr erneut erfolgreich unter Beweis gestellt." Dabeisetze EOS künftig noch stärker auf den Kauf von immobilienbesichertenForderungspaketen.Wichtige Kennzahlen im Überblick:2017/18 2016/17Umsatzerlöse (Mio. EUR) 795,0 663,8EBITDA (Mio. EUR) 279,8 222,6EBT (Mio. EUR) 271,5 195,4Das bedeutet Erfolg für EOS"Ein exzellentes Geschäftsergebnis bedeutet für mich viel mehr alsEBT- und Umsatzsteigerung: Ich meine damit Fortschritt beiDigitalisierung und Kulturwandel", sagt Engberding. "Wie wir bei EOSzusammenarbeiten und Ideen entwickeln - das ist für michentscheidend." Da sei EOS einen großen Schritt vorangekommen:Erkennbar ist dies etwa an der Entwicklung und Nutzung neuerTechnologien, besonders die Themen Smart Data und KünstlicheIntelligenz sind dabei wichtig. "Die systematische Nutzungrelevanter, pseudonymisierter Daten unterstützt uns entscheidend beider Bewertung und der Bearbeitung von Forderungspaketen und sichertdamit unsere Wettbewerbsfähigkeit", erklärt Engberding. So erschließtsich EOS sowohl die Möglichkeit in neue Assetklassen als auch inForderungsportfolios in Nicht-EOS-Ländern zu investieren. Der Einsatzvon Advanced Analytics komme sowohl den Kunden von EOS als auch derenEndkunden zugute. "Indem wir die Bearbeitung individuell auf jedensäumigen Zahler abstimmen, können wir schnell eine für alle Seitenzufriedenstellende Lösung finden."Ergebnisse in den RegionenIn Deutschland wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 7,2Prozent auf 327,5 Millionen Euro gesteigert. Mit einem Anteil von41,2 Prozent am Konzernumsatz ist Deutschland damit weiterhin derwichtigste regionale Markt.Mit einem Umsatzwachstum von 46,4 Prozent hat die RegionWesteuropa erneut ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Insgesamt hatEOS dort 240,4 Millionen Euro umgesetzt. Ein Grund ist dieerfreuliche Geschäftsentwicklung in Frankreich, Belgien, Spanien undder Schweiz.Die Region Osteuropa hat mit 183,2 Millionen Euro ihren bisherhöchsten Wert in der Geschichte des EOS Konzerns erwirtschaftet.Damit konnte das bereits hervorragende Niveau des Vorjahrs um 39,4Prozent gesteigert werden. Zum Zuwachs trugen insbesondere diedeutlich gestiegenen Umsätze aus Forderungskäufen in Kroatien undUngarn bei.In der Region Nordamerika lag der Umsatz unter dem des Vorjahrs,da in den USA der Vertrag über die Bearbeitung von staatlichenStudentendarlehen zum Anfang des Geschäftsjahrs ausgelaufen ist.Die EOS GruppeDie EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbietervon individuellen Finanzdienstleistungen. Als Experte bei derBewertung und Bearbeitung von Forderungen setzt EOS auf neueTechnologien, um seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern finanzielleSicherheit durch smarte Services zu bieten. Schwerpunkt ist derAnkauf von unbesicherten und besicherten Forderungsportfolios. Ineinem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOSGruppe mit rund 7.500 Mitarbeitern und mehr als 60Tochterunter-nehmen über Ressourcen in über 180 Ländern.Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, derImmobiliensektor sowie E-Commerce.Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.Pressekontakt:Laya Moghaddam, Senior Public Relations ConsultantTel.: +49 40 2850-1997, E-Mail: l.moghaddam@eos-solutions.comBerit Ewald, Teamleiterin Corporate CommunicationsTel.: +49 40 2850-1566, E-Mail: b.ewald@eos-solutions.comOriginal-Content von: EOS Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell