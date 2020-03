EON: Ist das wirklich wahr?

Für die Aktie EON stehen per 27.03.2020, 23:14 Uhr 9.17 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. EON zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für EON entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der EON als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 8 Buy, 9 Hold, 1 Sell. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für EON aus dem letzten Monat ist "Buy" (7 Buy, 7 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 10,66 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 15,2 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 9.253 EUR beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Derzeit schüttet EON höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme. Der Unterschied beträgt 1,43 Prozentpunkte (4,95 % gegenüber 3,52 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von EON auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Buy"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für EON erfuhr in diesem Zeitraum eine positive Änderung. Dies entspricht einem "Buy"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von EON bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Buy".