EON-Aktie: Das kann sich sehen lassen!

EON – Trends sind gedreht!

Noch vor wenigen Monaten waren die Trends für die EON-Aktie bärisch gestimmt. Zudem war das mittlere Kursziel fallend. In den jüngsten Wochen ist die Stimmung gedreht. So haben die Experten ihre Meinung angepasst und zunehmend Kaufempfehlungen ausgesprochen. Damit stieg das mittlere Kursziel von EON auf derzeit 11,12 EUR. In der Summe empfehlen die Experten „KAUFEN“.

Auch der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung