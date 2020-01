EON Aktie: Das ist unglaublich! Der Kepler Cheuvreux Hammer!

Die Aktie von EON näherte sich auch am Dienstag der Marke von 10 Euro weiter an. Der Aufwärtstrend hält noch immer an und ist nach Meinung von Analysten ausgeprägt. Dennoch gibt es Zweifel: Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben den Hammer herausgeholt und haben die Aktie auf „Reduce“ eingestuft – bzw. belassen. Das Kursziel belaufe sich demnach auf nur 8 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung