EON-Aktie: Weiter auf dem absteigenden Ast!

EON-Aktie: immer tiefer abwärts geht es für diesen Anteilschein. In den jüngsten Handelstagen wurde das markante Tiefe von 8,32 € kurzzeitig unterschritten. Damit setzt sich der Trend weiter fort, welcher bärisch ist. Dieser ist zum einen durch die fallende Trendlinie und zum anderen durch die fallenden gleitenden Durchschnitte begründet. Die Trendindikation zeigt also einen Bärenmarkt an.

Der nächste Unterstützungsbereich für Eon liegt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung