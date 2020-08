EON Aktie: Resilientes Geschäftsmodell?

Am Mittwoch legte EON das Ergebnis vor das 1. Halbjahr 2020 vor. Eine Erkenntnis aus den neuen Zahlen: Die Coronavirus-Pandemie hat keine größeren Auswirkungen auf das Geschäftsfeld von EON gehabt. EON selbst spricht in dem Kontext von einer „Resilienz des Geschäftsmodells“. Es soll auch keine größeren Ausfälle von Kundenseite gegeben haben, so EON. Deshalb hält EON auch an der Dividendenpolitik fest. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



