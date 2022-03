EON-Aktie: Noch unter Druck?

In der vergangenen Woche notierte die E.on-Aktie noch im einstelligen Bereich, erstmals seit Juli 2021. Ende Februar stürzte es satte 18 Prozent ab. In dem freundlichen Marktumfeld hat die Aktie des deutschen Energiekonzerns inzwischen aber wieder die 10-Euro-Marke überwunden. Die Entwicklungen in Russland haben E.on unter Druck gesetzt. Es bleibt abzuwarten, was mit den Gaslieferungen und -preisen in der nächsten Zeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



