EON Aktie: Kurs an kurzfristigen Abwärtstrend!

Nun eine charttechnische Analyse zur EON Aktie. (ISIN:DE000ENAG999)

Aktuelle Situation im Stundenchart:

Seit etwa März 2019 befindet sich die Aktie in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Am 22.03. wurde ein Kurshoch markiert und um den 08.04. herum wurden drei weitere tiefere Kurshochs markiert. Am 16.04. wurde dann das Verlaufstief von Anfang April bei etwa 9,80 Euro unterschritten. Das setzte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung