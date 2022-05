EON Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Für die Aktie Eon stehen per 18.05.2022, 21:19 Uhr 9.914 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Eon zählt zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Unsere Analysten haben Eon nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Eon-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Eon-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Eon vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 11,79 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,95 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (9.914 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Eon somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Eon-Aktie beträgt dieser aktuell 11,08 EUR. Der letzte Schlusskurs (9.914 EUR) liegt damit deutlich darunter (-10,52 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Eon somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (10,25 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,28 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Eon-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Eon auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,95 Prozent und liegt damit 1,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme, 3,62). Die Eon-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

