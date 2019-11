EOG: Tut sie es noch ein Mal?

Für die Aktie EOG stehen per 22.11.2019, 15:32 Uhr 73.77 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. EOG zählt zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses EOG auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei EOG aktuell 1,57. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,68 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". EOG bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der EOG-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 83,36 USD. Der letzte Schlusskurs (73,32 USD) weicht somit -12,04 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (71,31 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,82 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der EOG-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die EOG-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,66 ist die Aktie von EOG auf Basis der heutigen Notierungen 88 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (118,43) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".