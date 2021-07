EOG Resources-Aktie: Erreicht wichtigen Rating-Meilenstein inmitten rapide steigender Öl- und Gaspreise!

Weitere Suchergebnisse zu "EOG Resources":

Da die Ölpreise seit letztem Herbst um mehr als 50 % gestiegen sind, befinden sich die Aktien von Ölunternehmen im Aufwind. Am Donnerstag erreichte EOG Resources einen wichtigen technischen Meilenstein: Das Relative-Stärke-Rating (RS) stieg von 76 am Vortag auf 82 und damit in den Bereich der 80-plus-Perzentile.

Ein Relative Strength Rating von 82 bedeutet, dass sich EOG Resources besser entwickelt als 82



