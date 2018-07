EOG: Müssen Sie jetzt handeln?

Der EOG-Kurs wird am 25.07.2018, 02:00 Uhr an der Heimatbörse New York mit 125,62 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion".Unser Analystenteam hat EOG auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 55,52. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von EOG zahlt die Börse 55,52 Euro. Dies sind 12 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Oil, Gas & Coal" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 49,68. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

