London (ots/PRNewswire) -Im August war Grant's Whisky auf der Suche nach einem globalenMarkenbotschafter und ließ die Herzen in mehr als 100 Ländern höherschlagen.Die Marke lud drei Finalisten ein, im Rahmen des TollstenJob-Interviews der Weltmit einem Koffer voller Whisky fantastischezehn Tage lang durch die Welt zu reisen. Die Reisen waren an dielegendäre Unternehmung von Charles Grant Gordon, dem Schwiegersohndes Firmengründers William Grant, im Jahr 1909 angelehnt.Um die Multimedia-Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitteauf: https://www.multivu.com/players/uk/8224851-grants-whisky-greatest-job-result/Wenn so das Interview aussieht, wie ist dann erst der richtigeJob?Diese Gelegenheit sprach die Fantasie auf der ganzen Welt an undresultierte in fast 5.000 Bewerbungen von Kandidaten aus 103 Ländern.Von den Aspiranten kamen 20 in die engere Auswahl und sie wurden aus13 Ländern eingeflogen, um an der Veranstaltung mit dem Namen "TheMixer" in Dufftown, Schottland, der spirituellen Heimat der Marke,teilzunehmen. Nach einer Reihe von Herausforderungen wurden die dreiFinalisten - Amy, eine in Madrid lebende Sportlehrerin, Danny, einWhisky-Barkeeper aus Edinburgh, und Linda, eine Radiomoderatorin ausJohannesburg - an drei verschiedene Zielorte in der Welt geschickt,um drei Tage lang "ihrem Job nachzugehen".Die Finalisten legten insgesamt 51.000 Meilen zurück, besuchten 15Städte in neun Ländern auf fünf Kontinenten und unternahmen insgesamt20 internationale Flüge. Sie fuhren mit einem Segway durch Tel Aviv,nahmen ein Tuk-Tuk durch Mumbai, eine Rikscha durch Taipei und einWasserflugzeug über die Sydney Harbour Bridge. Amy mixte Cocktails inKrakau, Daniel veranstaltete Verkostungen in Taipei und Linda machtedie DJane in Kolumbien. Ihr letztendliches Ziel war es, Leben in dasMarkenmotto zu bringen: Stand together.Sehen Sie sich das Video mit den Höhepunkten an - wer verdientes, als der globale Markenbotschafter von Grant's ernannt zu werden?Der erfolgreiche Kandidat wird 2018 in noch mehr Länder reisen, umeine Reihe von besonderen Veranstaltungen zu präsentieren.Oliver Dickson, Global Brand Director, reflektiert: "Die Reaktionauf die Kampagne war einfach umwerfend. Als wir das Ganze ins Lebenriefen, wer hätte da gedacht, dass wir solch talentierte undunterschiedliche Kandidaten ansprechen würden?"Wir haben ihr Durchhaltevermögen, ihre Fähigkeiten und ihreKreativität getestet, aber vor allem konnten wir sehen, wie sich ihreLeidenschaft verschiedenen Kulturen anpasst. Alle drei Finalistenhaben das Motto der Grant's-Marke "Stand together" - zusammenhalten -verkörpert, was die endgültige Entscheidung um so schwerer macht.Der neue Grant's-Markenbotschafter wird am 30. November 2017 inden offiziellen Instagram- and Facebook-Kanälen von Grant'sbekanntgegeben.Weitere Informationen finden Sie unter @GrantsWhisky auf Instagramoder suchen Sie auf Facebook nach Grant's Whisky .Oliver Dickson, Associate Brand Director, William Grant & Sonsoliver.dickson@wgrant.com(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/605048/William_Grant_and_Sons.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8224851-grants-whisky-greatest-job-result/Original-Content von: William Grant & Sons, übermittelt durch news aktuell