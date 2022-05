ENI-Aktie: Was kann da noch kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

Der Eni Spa-Kurs wird am 05.05.2022, 10:50 Uhr an der Heimatbörse BrsaItaliana mit 13.6 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Integriertes Öl und Gas". Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie. 1. Dividende: Derzeit schüttet Eni Spa niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt… Hier weiterlesen