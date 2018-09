ENERTRAG Service GmbH expandiert in Frankreich

Dauerthal/Lübeck (ots) - Die ENERTRAG Service GmbH, unabhängigerServiceprovider für Service und Wartung von Windenergieanlagen,expandiert nach Frankreich. Im Zuge der Internationalisierung hat dieENERTRAG Service GmbH dort jetzt verschiedene Assets übernommen undstellt hierzu weitere Servicetechniker ein.Zudem wird das Unternehmen bereits ab Mitte September Wartung undReparaturen für einen Windpark mit einer installierten Leistung von12,5 MW übernehmen, der aus fünf Fuhrländer 2.5 Windenergieanlagenbesteht."Unsere Muttergesellschaft ENERTRAG ist in Frankreich seit Jahrenin der Projektentwicklung und im Betrieb von Windenergieanlagen einwichtiger Marktteilnehmer. Nun bieten wir unser Serviceportfolio auchin Frankreich an", so Veit-Gunnar Schüttrumpf, Geschäftsführer derENERTRAG Service GmbH. "Im ersten Schritt konzentrieren wir uns dabeiauf Fuhrländer 2.5 Windenergieanlagen. Hier bringen wir seit Jahrenin Deutschland sowie in verschiedenen europäischen Ländern eineumfassende Expertise mit - nicht zuletzt im Großkomponentenbereich",erläutert Schüttrumpf. Schrittweise wird das Unternehmen seineServiceaktivitäten in Frankreich auf weitere Anlagentypen ausdehnen,für die ENERTRAG Service auf entsprechende Erfahrungen in Deutschlandzurückgreifen kann."Gleichzeitig entsprechen wir damit dem Wunsch mehrerer unsererKunden, die uns nach entsprechenden positiven Erfahrungen imGroßkomponentengeschäft gerne auch für den Komplettservice und fürReparaturen ihrer Anlagen einsetzen wollen", betont Michael Scheel,Leiter des Bereiches Großkomponenten der ENERTRAG Service GmbH undverantwortlich für die neuen Frankreich-Aktivitäten.ENERTRAG Service GmbH:ENERTRAG Service bietet unabhängige Service- undInstandhaltungsdienstleistungen für Windenergieanlagen an. Mit ca.100 Mitarbeitern an 17 Standorten in Deutschland sowie entsprechendenAktivitäten in Frankreich gewährleistet ENERTRAG Service denstörungsfreien Betrieb von über 400 Windenergieanlagen. Zusätzlichwerden mit dem international agierenden Großkomponentenbereichzahlreiche weitere Einzelprojekte in Europa, Afrika und Asiendurchgeführt.Medienkontakt:ENERTRAG Service GmbHMichael ScheelLeiter GroßkomponentenTel.: +49 451 48688-228michael.scheel@enertrag.comVeit-Gunnar SchüttrumpfGeschäftsführerTel.: +49 451 48688-111veit-gunnar.schuettrumpf@enertrag.comOriginal-Content von: ENERTRAG AG, übermittelt durch news aktuell