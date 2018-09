ENERTRAG Service GmbH erhält Zertifikat nach DIN EN ISO 9001:2015 über Konformität des Qualitätsmanagementsystems

Dauerthal/Lübeck (ots) - Die ENERTRAG Service GmbH, unabhängigerServiceprovider für Service und Wartung von Windenergieanlagen, hatdie im Rahmen ihres Qualitätsprogrammes angestrebte Zertifizierungihres Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001:2015erfolgreich absolviert.Nach der bereits im Frühjahr erfolgten Zertifizierung desArbeitssicherheitsmanagementsystems nach dem Regelwerk SCC**:2011 hatENERTRAG Service damit auch das zweite Zertifikat innerhalb desursprünglichen Zeitplans umgesetzt. Wie schon bei demArbeitssicherheitsmanagement konnte ENERTRAG Service auf zahlreichbereits vorhandene Prozesse zurückgreifen."Auch wenn Qualität und Sicherheit und die zugehörigenManagementsysteme ohnehin im Fokus standen, so stellt dieerfolgreiche Zertifizierung durch externe Prüfer doch auch immer eineBestätigung des eingeschlagenen Kurses dar", erläutert Veit-GunnarSchüttrumpf, Geschäftsführer der ENERTRAG Service GmbH. Dabei seheman den Wert des Zertifizierungsprozesses weniger in denZertifikaten, als vielmehr in einer damit einhergehenden Optimierungder Arbeitsabläufe. "Damit wird die Zertifizierung zum Motor derQualitätsverbesserung und das nützt am Ende vor allem unserenKunden", so Schüttrumpf."Erfreulich auch bei dieser Zertifizierung war einmal mehr dieBegeisterung unserer Kolleginnen und Kollegen für das Thema. Damitwird deutlich, dass Qualität auch in den Köpfen der Belegschaft eineganz wichtige Rolle spielt"; benennt Cornell Hanisch, Leiter desHSE-/Qualitätsmanagementbereiches der ENERTRAG Service GmbH, einenweiteren wichtigen Aspekt. "Mit der für Frühjahr 2019 geplantenZertifizierung des Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001:2015werden wir dann den Erstzertifizierungsprozess abschließen - wobeiein wirklicher Abschluss ohnehin nicht stattfindet, da wir in allendrei Bereichen einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess betreiben,um uns ständig weiter zu verbessern"; so Hanisch.ENERTRAG Service GmbH:ENERTRAG Service bietet unabhängige Service- undInstandhaltungsdienstleistungen für Windenergieanlagen an. Mit ca.100 Mitarbeitern an 17 Standorten in Deutschland sowie entsprechendenAktivitäten in Frankreich gewährleistet ENERTRAG Service denstörungsfreien Betrieb von über 400 Windenergieanlagen. Zusätzlichwerden mit dem international agierenden Großkomponentenbereichzahlreiche weitere Einzelprojekte in Europa, Afrika und Asiendurchgeführt.Pressekontakt:ENERTRAG Service GmbHCornell HanischLeiter QHSETel.: +49 451 48688-283cornell.hanisch@enertrag.comVeit-Gunnar SchüttrumpfGeschäftsführerTel.: +49 451 48688-111veit-gunnar.schuettrumpf@enertrag.comOriginal-Content von: ENERTRAG AG, übermittelt durch news aktuell