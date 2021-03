ENERGIETAGE 2021 ermöglichen Austausch zu energie- und klimapolitischen Weichenstellungen im Superwahljahr

Berlin (ots) - 100 Foren | 300 Expert*innen | digitale Netzwerkformate | 21.-23. April und 28.-30. April www.energietage.deAb heute ist das Programm der ENERGIETAGE 2021 online. Die Leitveranstaltung für Energiewende und Klimaschutz ist offen für alle Interessierte und kostenfrei. Unter dem Motto "kontrovers - konstruktiv - klimafreundlich" kommen Gestaltende aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. In 70 Foren werden 300 Expert*innen (http://www.energietage.de/speaker) erwartet. Mitdiskutieren kann jede*r nach kostenfreier Anmeldung unter www.energietage.de.Nach der erfolgreichen Durchführung mit mehr als 20.000 Anmeldungen in 2020 finden die ENERGIETAGE zum zweiten Mal digital statt. Insgesamt 70 Mitveranstalter (http://www.energietage.de/partner) nutzen die Gelegenheit zum aktiven Austausch über die anstehenden energie- und klimapolitischen Weichenstellungen im Superwahljahr. Dazu gehören das Bundesumweltministerium, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat. Dabei sind auch führende Denkfabriken wie Agora Energiewende, PIK Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Stiftung Klimaneutralität. Verbände und Initiativen aus der Energie- und Wohnungswirtschaft wie GdW, ZIA, ZVEI, DUH, FVEE, BDH, VKU, BEE sind genauso dabei wie Energieunternehmen.Während der sechs Kongresstage stellen rund 300 Expert*innen ihr Wissen zur Verfügung. Mit dabei sind u.a. politische Funktionsträger, wie z.B. Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Außerdem zählen Vertreter*innen von Unternehmens- und Verbandsspitzen sowie der Forschungselite Deutschlands zu den Referent*innen der ENERGIETAGE 2021.Themenschwerpunkte sind Energie- und Klimapolitik, Gebäude und Quartiere, Energiewirtschaft, erneuerbare Energien, Wärmewende und der Faktor Mensch. Neben Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Speakers´ Corner gibt es interaktive Themenworkshops und kooperative Ideenforen. Digitale Netzwerkformate der ENERGIETAGE 2021 ermöglichen es, Gespräche aus den Veranstaltungen zu vertiefen. Virtuelle Themenräume erleichtern das Knüpfen neuer Kontakte in der eigenen Branche und darüber hinaus. Von Aussteller-Präsentationen bis Yoga warten zahlreiche Überraschungsformate auf die Teilnehmenden.Die kostenfreie Anmeldung zur Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland ist ab sofort unter www.energietage.de möglich.* * *Programm & Anmeldung: www.energietage.dePressematerial & -Akkreditierung: www.presse.energietage.de (http://www.energietage.de/presse)Info zu: Mitveranstalter und Partner (http://www.energietage.de/partner) | Referent*innen-Datenbank (http://www.energietage.de/speaker)Twitter: @energietage | #energietageLinkedIn: www.linkedin.com/company/energietage | #energietage* * *Premiumpartner der ENERGIETAGE 2021 sind:Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit | Bundesministerium des Innern, für Bau und HeimatsowieSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe BerlinBerliner Stadtwerke GmbH | BTB GmbH Berlin |ENGIE Deutschland GmbH | GASAG AG | GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. | Informations- und Kompetenzzentrum für zukunftsgerechtes Bauen (IKzB) | IWO Institut für Wärme und Mobilität e.V. | Vattenfall Wärme Berlin AG | ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. | ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.Pressekontakt:Lisa BührmannTel: (030) 2014 308 -22presse@energietage.deOriginal-Content von: EUMB Pöschk, übermittelt durch news aktuell