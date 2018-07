ENDOSCOPY veröffentlicht Phase-III-Studie MORA für PLENVU® (NER1006), die einzige 1-Liter PEG-basierte Darmreinigung[i]

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Norgine B.V. hat die Veröffentlichung der Ergebnisse derPhase-III-Studie MORA zu PLENVU® in ENDOSCOPY bekanntgegeben, einemonatlich erscheinende, referierte medizinische Fachzeitschrift imAuftrag der Europäischen Gesellschaft für gastrointestinaleEndoskopie.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/597589/Norgine_Logo.jpg )PLENVU® ist das erste Darmpräparat mit einem geringen Volumen, dasnachweislich eine überlegene Wirksamkeit der Darmreinigung gegenüberMOVIPREP® mit vergleichbarer Sicherheit und Verträglichkeit bietet.MORA ist eine europäische Phase-III-Studie an Erwachsenen zurUntersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von PLENVU® im Vergleichzu MOVIPREP® unter Verwendung eines zweitägigenabendlichen/morgendlichen Split-Dosing-Schemas. PLENVU® wurdeebenfalls mit einem eintägigen morgendlichen Split-Dosing-Schemageprüft. Die Studie erfüllte beide primären Endpunkte:- Reinigungsleistung im gesamten Kolon: Bei der Verabreichung einesmorgendlichen Split-Dosing-Schemas ist PLENVU® bei dererfolgreichen Darmreinigung im gesamten Kolon MOVIPREP® überlegen(97,3 % gegenüber 92,2 %, P=0,014, per Protokollpopulation).- Reinigungsleistung im Colon ascendens: Bei der Verabreichungentweder eines abendlichen/morgendlichen oder eines morgendlichenSplit-Dosing-Schemas ist PLENVU® MOVIPREP® überlegen (32,3 % und34,4 % gegenüber 15,9 %, P<0,001 für beide, perProtokollpopulation).PLENVU® ist besitzt die Zulassung in Europa und den USA. In Europawird PLENVU® durch Norgine vertrieben und in den USA durch seinenPartner Salix Pharmaceuticals, Ltd. ("Salix"), eine hundertprozentigeTochtergesellschaft der Valeant Pharmaceuticals International, Inc.Norgine stellt PLENVU® weltweit her.Hinweise an Redakteure:Informationen zu NorgineNorgine ist ein europäisches Spezialpharmaunternehmen mit direkterPräsenz in allen größeren europäischen Märkten. Im Jahr 2017 beliefsich der Nettoumsatz von Norgine auf insgesamt 345 Mio. EUR, eineSteigerung von 17 Prozent ggü. dem Vorjahr.Norgine beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in den BereichenHandel, Entwicklung und Herstellung und lenkt alle Aspekte inZusammenhang mit Produktentwicklung, Marketing, Vertrieb undBelieferung.Norgine ist spezialisiert auf Gastroenterologie, Hepatologie,Krebserkrankungen und Supportive Care.Norgine hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Norgine betreibteine Niederlassung für Forschung und Entwicklung in Hengoed (Wales)sowie zwei Produktionsanlagen in Hengoed (Wales) und in Dreux(Frankreich).Weitere Informationen finden Sie unter http://www.norgine.comIm Jahr 2012 rief Norgine das zusätzliche Geschäftsfeld NorgineVentures ins Leben, welches innovative Unternehmen aus derGesundheitsbranche durch die Bereitstellung von Fremdkapital inEuropa und den USA unterstützt. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.norgineventures.com.NORGINE und das Norgine-Segel sind Marken derNorgine-Unternehmensgruppe.PLENVU ist eine Marke der Norgine-Unternehmensgruppe.Literatur[i.] Bisschops R et al. Colon cleansing efficacy and safety with1L NER1006 versus 2L polyethylene glycol + ascorbate: a randomizedPhase 3 trial. ENDOSCOPY. https://doi.org/10.1055/a-0638-8125Pressekontakt:Ansprechpartner für Medien :Isabelle Jouin, T: +44(0)1895-826237Folgen Sie uns unter @norgineOriginal-Content von: Norgine, übermittelt durch news aktuell