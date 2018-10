Hamburg (ots) - Sieben Jahre nach dem letzten "JohnnyEnglish"-Abenteuer kommt am 18. Oktober nun der dritte Teil derurkomischen Agenten-Reihe mit Rowan Atkinson ins CinemaxX. Wer malwieder richtig Tränen lachen möchte, kann sich ab sofort Tickets für"Johnny English - Man lebt nur dreimal" an den CinemaxX Kinokassenund auf cinemaxx.de sichern.Bereits zum dritten Mal schlüpft Star-Komiker Rowan Atkinson indie Rolle des Top-Agenten Johnny English und muss die Welt vor einerdunklen Gefahr retten. Auf seiner turbulenten Mission begegnet ernicht nur der verführerischen Ophelia sondern in gewohnter Manierauch dem ein oder anderen Fettnäpfchen.Seit seinem letzten Einsatz als Geheimagent hat sich die Welt sehrverändert: Ein Cyber-Angriff ist auf den britischen Geheimdienstgeplant und muss dringend verhindert werden. Natürlich ist JohnnyEnglish (Rowan Atkinson) zur Stelle, wenn sein Land seine Hilfebraucht.Er ist ohnehin der einzige der Undercover-Agenten, der durch einenHacker-Angriff nicht enttarnt wurde - seiner Unfähigkeit im Umgangmit digitalen Medien sei Dank. Völlig analog begibt er sich also aufdie Mission, den Gegner zu finden und den Weltfriedenwiederherzustellen. Dass er dabei kein Fettnäpfchen auslässt,versteht sich von selbst.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHLina DammerTel: 040 45 06 8 181Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell