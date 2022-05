ENCAVIS AG-Aktie: Generalversammlung kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Encavis":

Der im SDAX notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) gibt verschiedene Vorabinformationen zur diesjährigen virtuellen Hauptversammlung (HV) am 19. Mai 2022 bekannt. Hauptversammlung am 19. Mai 2022 Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft wird wie geplant am 19. Mai 2022 in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre stattfinden. Die Encavis AG hat… Hier weiterlesen