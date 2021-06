EM: 'Wir haben Geschichte geschrieben' - England schwärmt nach 2:0

LONDON (dpa-AFX) - Englands Abwehrchef Harry Maguire hat nach dem 2:0-Erfolg im EM-Achtelfinale gegen Deutschland von der Atmosphäre im Wembley-Stadion geschwärmt.



"Das hat sich wie ein richtiges Fußballspiel angefühlt. Das war das erste Mal seit langer Zeit, dass ich das gefühlt habe. Das ist die Atmosphäre, die der Fußball verdient", sagte der Kapitän von Manchester United am Dienstagabend in London.

41 973 Zuschauer hatten zuvor verfolgt, wie die Three Lions dank der Treffer von Raheem Sterling (75. Minute) und Harry Kane (86.) ins Viertelfinale eingezogen sind. Anschließend feierten die Fans in Wembley auf den Rängen eine lautstarke Party. Durch den Sieg haben die Engländer zum ersten Mal nach 55 Jahren bei einem großen Turnier ein K.o.-Spiel gegen Deutschland gewinnen können.

"Das ist Geschichte, wir wurden immer wieder auf die letzten Spiele angesprochen, aber wir haben Geschichte geschrieben", sagte Mittelfeldspieler Declan Rice bei der BBC. "Ich war noch nie Teil eines Teams mit so einem Zusammenhalt. Wir glauben wirklich daran." Im Viertelfinale am Samstag in Rom treffen die Three Lions nun auf Schweden oder die Ukraine. Das Finale findet am 11. Juli auch im Wembley-Stadion an./ban/DP/men