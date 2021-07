EM: Sieben Bundesliga-Profis im Halbfinale - mindestens zwei im Endspiel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Sieben Bundesliga-Profis stehen bei der Fußball-EM im Halbfinale, mindestens zwei und höchstens fünf werden am kommenden Sonntag mit ihren Teams das Endspiel bestreiten.



Nach dem schwarzen Freitag, an dem 16 von 17 Bundesliga-Spieler ausgeschieden waren, kamen in den Viertelfinals am Samstag sechs von zehn weiter. Die vier Dänen Thomas Delaney, Yussuf Poulsen, Robert Skov und Frederik Rönnow setzten sich mit 2:1 gegen vier Bundesliga-Kollegen aus Tschechien durch und treffen nun auf England mit Dortmunds Jude Bellingham und seinem Noch-Teamkollegen Jadon Sancho, der zu Manchester United wechseln wird. Bis auf Skov und Rönnow kamen alle zum Einsatz. Die Engländer gewannen 4:0 gegen die Ukraine.

Während sich am Mittwoch im zweiten Halbfinale in London also sechs Bundesliga-Spieler begegnen werden, wird im ersten nur einer vertreten sein: Der Leipziger Dani Olmo spielt mit Spanien gegen Italien, das ohne Spieler aus der deutschen Eliteliga auskommt.

Am Freitag waren zwölf in der Bundesliga spielende Schweizer im Elfmeterschießen gegen Olmos Spanier ausgeschieden. Vier Belgier, die in Deutschland unter Vertrag stehen, waren mit 1:2 an Italien gescheitert. Vor dem Viertelfinale waren nach dem deutschen Aus im Achtelfinale noch 27 Bundesliga-Profis im Wettbewerb./sho/DP/zb