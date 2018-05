EM-Rallye auf Gran Canaria: Kreim/Christian auf Podestkurs (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Las Palmas (ots) -- Starker Auftakt des SKODA AUTO Deutschland Duos bei der ,RallyIslas Canarias': Platz zwei in der U28-Zwischenwertung vor demFinaltag- Schwierige Bedingungen beim zweiten Lauf der FIARallye-Europameisterschaft (ERC): Nebel und nasser Asphalt aufkurvigen Pisten- Fabian Kreim: "Wird ein ganz harter Kampf ums Podium"Starke Leistung am Auftakttag der EM-Rallye auf Gran Canaria: DasSKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian (D/D) steuertbeim Kurvenfestival auf Podestkurs. Bei Halbzeit des zweitenSaisonlaufs der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) liegen diedeutschen Meister auf Platz zwei in der U28-Wertung. BesteAussichten, um in den finalen sechs Wertungsprüfungen der ,RallyIslas Canarias' am Samstag den ersten gemeinsamen Podestplatz imKontinentalchampionat perfekt zu machen."Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit dem ersten Tag auf denKanaren, obwohl ich in einigen Passagen noch vorsichtig unterwegswar. Die Bedingungen waren aber auch sehr schwierig - an einigenStellen waren wir wegen des Nebels quasi im Blindflug unterwegs undder Asphalt war auch sehr rutschig", kommentiert Kreim. Der25-Jährige löst auf den von Tausenden Fans gesäumten ersten achtWertungsprüfungen aber alle Herausforderungen bei der für ihn neuenRallye erfolgreich. In der U28-Klasse hat er als Zweiter 29,9Sekunden Rückstand auf den Russen Nikolay Gryazin, der wie Kreim imSKODA FABIA R5 unterwegs ist."Das wird ein ganz harter Kampf ums Podium, da werden Sekundenentscheiden", sagt Kreim und hofft auf eine weitere Steigerung aufden finalen 101,74 Kilometern am Samstag: "Wir haben uns von Prüfungzu Prüfung besser auf diese anspruchsvolle Rallye eingestellt. Hierfolgt eine Kurve auf die andere, die Beschaffenheit des Asphaltbelagswechselt ständig und die Konkurrenz ist extrem hart." Unterstrichenwird das auch durch den Fakt, dass von den derzeit fünf Besten derGesamtwertung auf Gran Canaria vier in der U28-Kategorieeingeschrieben sind.Trotzdem hat der bei der EM-Auftakt-Rallye auf den Azoren aufPlatz fünf gelandete Kreim sogar die Chance, mit einem Podestplatz amSamstag die Führung in der EM-Gesamtwertung der U28-Kategorie zuübernehmen. Der derzeitige Spitzenreiter Chris Ingram (GB) musste amFreitag krankheitsbedingt aufgeben. "Fabian Kreim und Frank Christianhaben sich auf ihrem Lieblingsbelag Asphalt von ihrer besten Seitegezeigt und beste Werbung für die Marke SKODA betrieben. DieAusgangsposition für den anvisierten Podestplatz ist gut, aber unserTeam darf sich bei der Klasse des Feldes weiterhin keinen Fehlererlauben", sagt Christof Birringer, Leiter derUnternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland.Die Zahl zur ,Rally Islas Canarias': 6Der SKODA FABIA R5 war auch zum Auftakt der zweiten EM-Rallye mitsechs Bestzeiten das überragende Fahrzeug in der U28-Kategorie. Infünf der acht Wertungsprüfungen am Freitag war Spitzenreiter NikolayGryazin im Hightech-Allradler aus Tschechien der Schnellste. In derletzten Wertungsprüfung des Tages markierte Fabian Kreim seine ersteTopzeit auf Gran Canaria. Zudem schaffte er es viermal unter die Topdrei.Rallye-Europameisterschaft, ,Rally Islas Canarias' - Zwischenstandin der U28-Wertung:1. Gryazin/Fedorov (RUS/RUS), SKODA FABIA R5 1:04:07,5 Std.2. Kreim/Christian (D/D), SKODA FABIA R5 + 0.29,9 Min.3. Suarez/Carrera (E/E), Hyundai i20 R5 + 0.32,8 Min.4. Loubet/Landais (F/F), Hyundai i20 R5 + 0.43,0 Min.5. Pellier/Combe (F/F), Peugeot 208 T16 + 0.49,2 Min.Die FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) im TVFreitag, 4. Mai 201823:00 Uhr Eurosport, Rally Islas CanarisSamstag, 5. Mai 20188:00 Uhr Eurosport 2, Rally Islas Canaris 23:30 Uhr Eurosport,Rally Islas CanarisSonntag, 6. Mai 20188:00 Uhr Eurosport 2, Rally Islas Canaris 11:00 Uhr Eurosport 2,Rally Islas CanarisDienstag, 8. Mai 201822:00 Uhr Eurosport, Rallye ERC MagazinMittwoch, 9. Mai 20189:30 Uhr Eurosport, Rallye ERC Magazin 12:30 Uhr Eurosport 2,Rallye ERC MagazinFIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) 201822.03. - 24.03.2017 Rallye Azoren (mit U28-Wertung) 03.05. -05.05.2017 Rallye Islas Canarias (mit U28-Wertung) 01.06. -03.06.2017 Rallye Akropolis 15.06. - 17.06.2017 Rallye Zypern 19.07.- 21.07.2017 Rallye di Roma Capitale/Italien (mit U28-Wertung) 24.08.- 26.08.2017 Barum Rallye/Tschechien (mit U28-Wertung) 21.09. -23.09.2017 Rallye Polen (mit U28-Wertung) 12.10. - 14.10.2017 RallyeLiepaja/Lettland (mit U28-Wertung)Pressekontakt:Christof BirringerLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 6150 133 120E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.deUlrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell