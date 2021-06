EM: Ministerpräsidentin Malu Dreyer kritisiert volle Stadien beim Turnier

MAINZ (dpa-AFX) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat volle Stadien bei der Fußball-EM kritisiert.



"Es ist ein sehr, sehr schlechtes Signal, dass wir zum Teil Stadien haben, die so viele Menschen rein lassen", sagte Dreyer am Dienstag vor dem Fußball-Klassiker Deutschland gegen England im Wembley-Stadion in London. Dies sei kein gutes Signal, weil es den Eindruck vermittle, alles sei ohne Regel machbar. Dies übertrage sich auch auf die, die draußen vor den Stadien mit dem Gefühl von "sturmfreier Bude" feierten. Es sei sehr schade, dass die UEFA dies nicht deutlicher gemacht habe. Die zum Teil "brechend vollen" Stadien verunsicherten viele Menschen.

Bis zu 45 000 Fans waren am Dienstagabend bei der Partie zwischen England und Deutschland in London zugelassen. Für die Halbfinals und das Endspiel sollen sogar 60 000 Zuschauer in das Wembley-Stadion dürfen. Weil die Corona-Zahlen durch die Delta-Variante zuletzt in Großbritannien wieder stiegen, ist der Schritt umstritten.

Es gebe aber auch Fußballstadien mit vielen Menschen, in denen trotzdem auf Abstand, Hygiene und ähnliches geachtet werde, lobte Dreyer.