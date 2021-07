EM: England freut sich über Auswärtsspiel in Rom

ROM (dpa-AFX) - Englands Nationaltrainer Gareth Southgate blickt dem ersten Auswärtsspiel seiner Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft positiv entgegen.



Die Three Lions dürfen im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen die Ukraine erstmals nicht im heimischen Wembley-Stadion antreten, stattdessen findet die Partie in Rom statt.

"Es ist gut, mal aus Wembley rauszukommen. Es wäre ohnehin schwer geworden, die Atmosphäre aus dem Deutschland-Spiel zu wiederholen", sagte der 50-Jährige am Freitagabend mit Blick auf den 2:0-Erfolg gegen die DFB-Auswahl im Achtelfinale. "Eine andere Atmosphäre, einen anderen Fokus zu haben, ist gut für uns. Das wird eine neue Erfahrung für uns ohne viele englische Fans. Unsere Spieler müssen ihre eigene Atmosphäre kreieren, dafür brauchst du Führungsstärke auf dem Platz."

Die Engländer gehen als klarer Favorit ins Spiel, unterschätzen wollen sie die Ukraine aber nicht. "Sie haben es bisher außergewöhnlich gut gemacht", sagte Abwehrchef Harry Maguire über die Ukrainer. "Wir gehen in jedes Spiel und respektieren unseren Gegner. Aber wir müssen uns auf uns selbst fokussieren."/ban/DP/men