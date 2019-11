EM-Ball 2020 heißt Uniforia

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

BERLIN (dpa-AFX) - Der offizielle Ball für die Fußball-Europameisterschaft 2020 trägt den Namen Uniforia.



Das teilten die Europäische Fußball-Union (UEFA) und Hersteller Adidas am Mittwoch mit. Der Name setzt sich aus den Begriffen Unity (Einheit) und Euphoria (Begeisterung) zusammen. Die EM-Endrunde wird vom 12. Juni bis zum 12. Juli in zwölf europäischen Städten ausgetragen./tas/DP/he