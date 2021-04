EMX erwirbt norwegische VMS-Region Mo-i-Rana mit mehreren Metallen

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 6. April 2021. EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX, TSX Venture: EMX, Frankfurt: 6E9) („EMX“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Erwerb von 37.500 Hektar an Mineralexplorationskonzessionen im Zentrum von Norwegen bekannt zu geben, die die Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Vorkommen und historischen Minen in der Region Mo-i-Rana im Zentrum von Norwegen umfassen. Die bemerkenswerteste Lagerstätte in der Region ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung