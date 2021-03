EMX Royalty gibt ein Update für Timok Lizenzliegenschaft und reicht technischen Bericht bei SEDAR ein

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 2. März 2021 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) – EMX Royalty Corporation (das „Unternehmen“ oder „EMX“) freut sich, ein Update zum Timok-Projekt in Serbien zu geben, das von Zijin Mining Group Co., Ltd („Zijin“) kontrolliert und entwickelt wird. EMX hält eine ungedeckelte 0,5%ige Net Smelter Return („NSR“)-Lizenzgebühr auf Timoks Brestovac-Lizenz, die das Kupfer-Gold-Entwicklungsprojekt Cukaru Peki ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung