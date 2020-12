EMX Royalty erwirbt Portfolio an Konzessionsgebietsbeteiligungen in Region Red Lake (Ontario)

Quelle: IRW Press

_

Vancouver (British Columbia), 8. Dezember 2020. EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX, TSX Venture: EMX) („EMX“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Kaufabkommen hinsichtlich eines Portfolios an Lizenzgebühren- und Konzessionsgebietsbeteiligungen (das „Portfolio“) von Frontline Gold Corporation („Frontline“) für 800.000 kanadische Dollar unterzeichnet hat, das zu 50 % in bar und zu 50 % in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung